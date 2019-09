Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de la Beijing au anunțat vineri ca vor impune sancțiuni impotriva companiilor americane implicate in procesul prin care Statele Unite au vandut armament in valoare de 2,2 miliarde de dolari catre Taiwan, potrivit Reuters preluat de mediafax.Autoritațile chineze susțin ca au luat…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Statele Unite sunt așteptate sa impuna noi sancțiuni impotriva Iranului, luni, la cateva zile dupa ce președintele american Donad Trump a aprobat o serie de atacuri militare pe care le-a anulat ulterior, relateaza site-ul agenției Dpa, conform Mediafax.Secretarul de Stat american Mike Pompeo…

- Statele Unite au lansat in aceasta saptamana atacuri cibernetice impotriva sistemelor de lansare a rachetelor si unei retele de spionaj iraniene, dupa distrugerea de catre Teheran a unei drone americane, au informat sambata media americane, relateaza AFP.

- Situația deosebit de incordata dintre SUA și Iran a inregistrat un nou episod care risca sa „inflameze” și mai mult scandalul. Iranul a fost acuzat de SUA ca a atacat mai multe petroliere și ca a doborat po drona americana. Donald Trump s-a gandit la represalii imediate, dar a renunțat in ultimul moment…

- Ayatollah Ali Khamenei l-a primit joi dimineata la Teheran pe prim-ministrul japonez Shinzo Abe, primul sef de guvern nipon care se intalneste cu liderul suprem al Iranului de la Revolutia islamica din 1979, relateaza AFP si Reuters. Iranul nu va repeta "experienta amara'' a negocierilor cu…

- Iranul a denuntat luni 'razboiul economic' dus de SUA impotriva sa si a afirmat ca cei care l-au lansat sa nu se astepte ca pot 'ramane in siguranta', informeaza France Presse. 'Sa nu se spere ca un razboi economic impotriva poporului iranian continua, iar cei care sustin acest razboi…