- Administratia Donald Trump a anuntat, vineri, noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord, condus de Kim Jong-Un, dupa o serie de teste nucleare si balistice efectuate de Phenian, informeaza site-ul agentiei Associated Press.

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, au anuntat miercuri inalti responsabili ai Administratiei Trump, respingand acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: Greii din politica care au SCAPAT de vigilența…

- Serbia va pastra legaturi stranse cu Rusia si nu va impune niciodata sanctiuni impotriva Moscovei, chiar daca negociaza aderarea la Uniunea Europeana, a declarat miercuri presedintele sarb Aleksandr Vucici, in urma unei intalniri la Belgrad cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul…

- Reprezentanții permanenți ai țarilor UE au decis sa extinda pentru șase luni sancțiunile impotriva Rusiei, din cauza situației din Ucraina. Dupa cum transmite RIA Novosti, cu referire la sursa, anunțul oficial va fi facut la 12 martie. Sancțiunile individuale actuale impotriva cetațenilor și a persoanelor…

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC, potrivit news.ro.Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana…

- Astfel, cheltuielile militare s-ar putea ridica de la 612 miliarde de dolari in 2018 la 686 miliarde in 2019. Aceasta inseamna o crestere a bugetului Pentagonului cu peste 10%, in conditiile in care cheltuielile umanitare si diplomatice sunt drastic reduse. Administratia presedintelui american…

- Casa Alba a recunoscut joi ca ar fi putut gestiona mai bine acuzatiile de violente conjugale ce il vizeaza pe unul dintre inaltii sai consilieri, care a demisionat miercuri, informeaza vineri AFP. Secretarul pentru personalul de la Casa Alba, Rob Porter, a anuntat ca isi va parasi postul, negand in…

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- Pachetul de masuri legislative adoptate de SUA impotriva „industriei de aparare“ a Rusiei au condus deja la pierderi de miliarde de dolari, de aceea nu sunt necesare momentan noi sancțiuni, a declarat reprezentantul Departamentului de Stat american Heather Nauert, potrivit Reuters. „Astazi am informat…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- Departamentul de Stat a transmis luni Congresului SUA un raport secret in care arata ca o lege americana adoptata in 2017 a descurajat tranzactii cu armament rusesc in valoare de miliarde de dolari, informeaza Reuters. Masura legislativa a fost luata ca reactie la presupusul amestec al Rusiei in…

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Trezoreria SUA a anunțat vineri, 26 ianuarie, extinderea sancțiunilor impotriva Rusiei din cauza situației din sud-estul Ucrainei. In acest moment, lista neagra a fost completat cu alte 21 de nume, precum și cu noua companii. In plus, au fost extinse sancțiunile sectoriale impotriva a 12 persoane juridice…

- Administratia Donald Trump a extins, vineri, sanctiunile impotriva Rusiei, vizand direct un membru al Guvernului de la Moscova, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul american al Trezoreriei l-a introdus pe lista persoanelor vizate de sanctiuni pe Andrei Cerezov, adjunct al…

- Presedintele american Donald Trump este fortat sa ia decizii impotriva Rusiei sub presiunea adversarilor politici, dar liderul de la Casa Alba nu se abate de la promisiunile de a imbunatati relatiile cu Moscova, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri sa SUA primesc dovezi ca sanctiunile internationale "încep cu adevarat sa afecteze" Coreea de Nord, chiar daca el a acuzat Rusia ca nu implementeaza toate masurile, potrivit Reuters. Presedintele american Donald Trump a spus…

- Secretarul de stat Rex Tillerson a acuzat Rusia ca nu a pus in aplicare niciuna din sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, transmite Reuters. „Este evident pentru noi ca nu aplica nicio sancțiune (aprobate prin rezolutii ONU) și exista unele dovezi ca ei pot anula anumite sancțiuni”, a spus Tillerson.…

- O noua serie de sanctiuni americane asteptate impotriva Moscovei este o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass, preluata de Reuters. Se…

- Guvernatorul unei regiuni din estul indepartat al Rusiei cere conducerii de la Moscova sa nu puna in aplicare sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord, care prevad, printre altele, și expulzarea muncitorilor nord-coreeni, scrie digi24.ro.

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat vineri sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, pe motiv de coruptie si implicare in represiuni sub regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei,…

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Președintele SUA Donald Trump a vorbit la telefon, joi, cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Cei doi lideri discutând &"sa lucreze împreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord&", a procizat Casa Alba.

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Subliniind ca barbatul arestat in acest caz a ajuns in SUA grație unui sistem de "migrații in lanț", liderul de la Casa Alba a apreciat ca acest lucru este "incompatibil cu securitatea naționala". "Migrațiile in lanț", termen popular in randul conservatorilor anti-imigrație, desemneaza cazurile…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a declarat ca sancțiunile impotriva Rusiei raman valabile pana se vor retrage din Ucraina, scrie Reuters. Sancțiunile Statelor Unite impotriva Moscovei vor ramane in vigoare pana cand Rusia se va retrage din Ucraina, a declarat joi secretarul de stat al Statelor…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, incepe astazi un turneu european pentru a consolida aliantele americane in fata ”agresiunii” Rusiei. Si a le cere tarilor NATO sa bage mai adanc mana in portofel pentru aparare. In timp ce in SUA continua telenovela presupusei ingerinte a Moscovei in alegerile…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, va incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban, Libia si Coreea de Nord.

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov s-a dezlantuit impotriva politicii externe a administratiei Trump, apreciind ca provoaca regimul comunist de la Phenian si foloseste Europa impotriva Rusiei.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut, miercuri, lui Xi Jinping, presedintele Chinei, sa foloseasca toate mijloacele disponibile pentru a stopa actiunile provocatoare ale Coreei de Nord, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Cei doi lideri au avut o conversatie telefonica la…

- La randul sau, șeful Pentagonului, Jim Mattis, a afirmat ca acest tir a ajuns la cea mai inalta altitudine dintre toate tirurile efectuate de Phenian și ca reprezinta "o amenințare peste tot in lume". Ministrul, care se afla alaturi de președinte la Casa Alba, a mai informat ca militarii sud-coreeni…