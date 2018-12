Stiri pe aceeasi tema

- Dictatorul nord-coreean Kim Jong Un este dispus sa accepte ca inspectori internationali sa vina in tara sa pentru ca sa verifice desfiintarea uneia dintre principalele instalatii de rachete nord-coreene, potrivit unor surse diplomatice citate de Yonhap, scrie Reuters, conform News.ro.Potrivit…

- Politia turca a retinut vineri 13 persoane, inclusiv doi academicieni proeminenti, in cadrul unei anchete impotriva activistului pentru drepturile omului Osman Kavala, acuzandu-i ca l-au urmat in incercarea de a inlatura guvernul prin proteste in masa din 2013, relateaza Reuters.

- Statele Unite au impus marti sanctiuni impotriva a patru persoane care au legaturi cu reteaua Hezbollah din Liban, care coordoneaza activitatile grupului sustinut de Iran in Irak si l-au numit pe fiul liderului grupului terorist la nivel mondial, relateaza Reuters.

- O intalnire intre seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, si oficiali nord-coreeni, prevazuta pentru aceasta saptamana la New York, a fost amanata pentru o data ulterioara neprecizata, transmite dpa, care citeaza Departamentul american de Stat. Reuniunea va avea loc cand programele celor doua parti…

- O noua lege care le interzice persoanelor fara adapost sa doarma pe strazile Ungariei a intrat in vigoare luni, atragand critici din partea grupurilor pentru drepturile omului care sustin ca este vorba despre o masura inumana, relateaza Reuters preluata de Agerpres. Un amendament constitutional…

- General-locotenentul Wayne Eyre, numarul doi in comandamentul ONU care monitorizeaza armistitiul coreean, s-a adresat participantilor la un eveniment organizat de Institutul Carnegie pentru Pacea Internationala din Washington, in ajunul unei noi vizite la Phenian a secretarului de stat american,…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat o ordonanta executiva in sensul protejarii Statelor Unite de ingerinte externe in procesul electoral, informeaza site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax.Citește și: UE si Marea Britanie planuiesc un summit special pentru a semna acordul privind…

- Administratia Trump a contactat China pentru o noua runda de discutii comerciale, in conditiile in care se pregateste sa activeze noi tarife punitive, pentru bunuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, au declarat miercuri doua persoane apropiate situatiei, transmite Reuters conform News.ro…