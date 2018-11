Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au aplicat marti sanctiuni unor persoane legate de organizatia Hezbollah din Liban, sustinuta de Iran, informeaza Reuters. Sunt vizati patru coordonatori ai activitatilor Hezbollah in Irak si fiul liderului organizatiei, considerat terorist conform Agerpres. Trezoreria SUA i-a…

- Statele Unite au impus, joi, sanctiuni care vizeaza doua firme, una din Rusia si una din China, acuzate de sustinerea programelor nuclear si balistic din Coreea de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat o ordonanta executiva in sensul protejarii Statelor Unite de ingerinte externe in procesul electoral, informeaza site-ul agentiei Reuters preluata de mediafax.Citește și: UE si Marea Britanie planuiesc un summit special pentru a semna acordul privind…

- Seful serviciului de contraspionaj din cadrul armatei americani a declarat intr-un interviu pentru Reuters ca strategia chinezilor include contractarea a mii de membri inregistrati pe reteaua de socializare Linkedin, insa a refuzat sa spuna cu exactitate cate conturi false au descoperit serviciile de…

- Administrația din Statele Unite este ingrijorata de planul Turciei de a achiziționa un sistem anti-racheta fabricat in Rusia, care nu va putea fi integrat in armamentul utilizat in cadrul NATO, a declarat James Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Reuters.

- Statele Unite și China au incheiat, joi, doua zile de negocieri asupra schimburilor comerciale și au discutat despre "cum sa atingi corectitudinea, echilibrul și reciprocitatea in relația economica, inclusiv prin abordarea problemelor structurale din China", a anunțat Casa Alba, potrivit Reuters.

- Ahmad Khatami, un cleric senior al Iranului, a avertizat miercuri Statele Unite ca in cazul in care acestea vor ataca Iranul, administratia de la Teheran va ataca la randul sau aliatii Statelor Unite din zona, inclusiv Israelul, relateaza Reuters.

- Rusia acuza Statele Unite ca folosesc tactici "apropiate torturii” in cazul Mariei Butina, o femeie despre care autoritatile americane sustin ca este agent al guvernului rus, scrie Reuters.Citește și: Darius Valcov, atacuri in RAFALA la adresa Digi: descrie o situație incredibila Butina,…