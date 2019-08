Julia Michaels lanseaza videoclipul piesei „17″

Julia Michaels lanseaza videoclipul piesei „17″, track care se regaseste pe materialul „Inner Monologue Part 2″. Pentru noul vizual, Julia a colaborat cu Boni Mata pe partea de regie. In plus, Julia va incepe partea a doua a turneului „The Inner Monologue Tour” si va ajunge pe 16 octombrie in Tempe,… [citeste mai departe]