Stiri pe aceeasi tema

- SUA ii vor putea sanctiona pe cei responsabili de asasinarea lui Khashoggi in cateva saptamani”, estimeaza Pompeo ”Continuam sa intelegem continutul faptelor. Suntem pe cale sa examinam impunerea unor sanctiuni persoanelor care pe care am fost in masurasa le identificam pana in prezent - care au…

- Parlamentul European a apreciat joi ca este „extrem de improbabil” ca uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul sa fi avut loc „fara cunostinta” printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman.

- Cancelarul german Angela Merkel a condamnat uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in cei mai puternici termeni posibili in cadrul unei convorbiri telefonice cu regele Salman al Arabiei Saudite si a promis masuri adecvate in raspuns la aceasta situatie, a anuntat cancelaria, relateaza Reuters.…

- Dupa ce s-a asezat langa regele Abdallah al II-lea al Iordaniei pentru a asista la forumul Future Investment Initiative (FII) care are loc la Riad, printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS, pe scurs) a facut , zambind, apoi o baie de selfies. FII a debutat pe fondul crizei internationale…

- Presa tuca a publicat luni noi informatii care-l implica pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman, suprnumit ”MBS”, in uciderea la Istanbul a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, cu o zi inainte de dezvaluirile promise de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP, potrivit News.ro.Potrivit…

- Presa turca a publicat luni noi informații care par sa il implice direct pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman in uciderea ziaristului Jamal Khashoggi, la Istanbul, cu puțin timp inainte de dezvaluirile promise de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie AFP.

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6 citat…

- Donald Trump a amenintat Riadul cu consecinte 'foarte grave' daca este confirmata responsabilitatea sa, noteaza AFP. 'Mi se pare cert ca este asa. Este foarte trist', a declarat președintele american, intrebat despre posibilul deces al jurnalistului dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei…