- Philip Morris International (PMI) a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite pentru comercializarea dispozitivului iQOS, care incalzeste tutunul in loc sa il arda, transmite CNBC.Compania a depus doua cereri la agentia de reglementare, una pentru…

- Grupul farmaceutic elvetian Novartis a obtinut vineri aprobarea autoritatilor de reglementare americane pentru medicamentul genetic Zolgensma destinat atrofiei muculare spinale, principala cauza genetica de mortalitate infantila, iar pretul stabilit pentru acest tratament, care se administreaza o…

- Atat noi, cat și copiii noștri, meritam produse de calitate, nu doar același ambalaj. Ne-am saturat de lipsa portocalelor din sucul de portocale sau de inlocuirea zaharului cu sirop sau indulcitori artificiali. Partidul Social Democrat condamna cu fermitate aplicarea dublului standard in ceea ce privește…

- Legea inițiata de PSD care combate dublul standard Atat noi, cat și copiii noștri, meritam produse de calitate, nu doar același ambalaj. Ne-am saturat de lipsa portocalelor din sucul de portocale, de inlocuirea zaharului cu sirop sau indulcitori artificiali, dar și sa avem margarina in loc de unt. Partidul…

- Dupa ce, in urma cu o zi au fost vehiculate informații conform carora circulația in regim de ride-sharing va deveni imposibila datorita blocarii aplicațiilor Uber, Bolt și Clever ca urmare a intrarii in vigoare a reglementarilor facute de Guvern prin ordonanta de modificare a legii taximetriei, scandalul…

- Atunci cand ne doare burta sau ne este greata, ultimul lucru pe care il dorim este sa mancam alimente care sa inrautateasca lucrurile. Anumite alimente pot furniza anumiti nutrienti de care avem nevoie fara a ne face sa ne simtim mai rau.

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA (FDA) a anuntat miercuri ca investigheaza o eventuala legatura intre utilizarea tigarilor electronice si convulsii dupa mai multe cazuri semnalate in acest sens, relateaza joi AFP si dpa, citate de Agerpres.