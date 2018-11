Stiri pe aceeasi tema

- Bancile promit „marea cu sarea” pentru romanii care au credite și au ajuns in dificultate. Bancile propun un Cod de Conduita care sa se aplice voluntar, la nivelul intregului sector bancar. Propunerea vine in contextul in care exista mai multe proiecte legislative in Parlament care sa intervina in contractele…

- Sinuciderea in randul tinerilor japonezi a atins un nou nivel record in 30 de ani, a afirmat ministrul educației, chiar daca numarul total al sinuciderilor a scazut in mod constant in ultimii 15 ani, potrivit Reuters.

- Autoritațile din Franța sunt in alerta și au lansat o ancheta la nivel național, dupa ce mai mulți copii s-au nascut fara maini sau degete, iar malformațiile sunt, deocamdata, inexplicabile.

- Autoritatile din Prahova sunt nevoite sa aduca angajati de la alte institutii la centrul de plasament pentru copii cu handicap din Ploiesti perchezitionat, dupa ce 11 angajati au fost retinuti. Persoanele retinute lucrau cu copii cu dizabilitati severe.

- In cadrul ședinței, ministrul Educației, Culturii și Cercetarii, Monica Babuc, a subliniat ca de calitatea organizarii alimentației in școli și gradinițe depinde dezvoltarea armonioasa atat din punct de vedere fizic, cat și intelectual a copiilor.

- Situat in Aiudul de Sus, zona in care ponderea etnicilor rromi este una dintre cele mai mari din municipiu, „Casa Nadejdii” are ca scop principal prevenirea abandonului scolar si familial, facilitarea integrarii socio-familiale si comunitare a copiilor si familiilor din comunitatea aiudeana care se…

- Aceste imagini cu copiii in straie islamiste si dotati cu replici de arme s-au petrecut in realitate, chiar intr-o gradinita. Cei care au creat acest eveniment au fost si ei "rusinati" intr-un tarziu cand, probabil, si-au dat seama ca au exagerat si si-au cerut scuze. Imaginile dintr-o inregistrare…