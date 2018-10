Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Rusia sa respecte 'in mod transparent si verificabil' Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), parafat de Washington si Moscova in urma cu 30 de ani, in vremea Uniunii Sovietice, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- "Europa nu se mai poate baza numai pe Statele Unite in privinta securitatii. Ne revine astazi responsabilitatea de a garanta securitatea si, prin urmare, suveranitatea europeana", a afirmat Emmanuel Macron intr-o alocutiune rostita cu ocazia conferintei anuale a ambasadorilor, la Paris."Trebuie…

- Afganistanul nu va participa la convorbirile de pace gazduite de Rusia, au indicat miercuri doi inalti oficiali guvernamentali, decizie ce ar putea determina Moscova sa-si reconsidere planul de a-i invita pe talibani la o conferinta multinationala pentru a discuta despre viitorul tarii, relateaza…

- Statele Unite reimpun sancțiunile impotriva Iranului. Masurile intra in vigoare incepand de luni, in contextul retragerii Washingtonului din acordul nuclear. Anunțul a fost facut duminica de secretarul de Stat Mike Pompeo, relateaza site-ul agentiei Dpa, citat de Mediafax . „Statele Unite vor reimpune…

- Summit-ul Trump-Putin de la Helsinki a deschis o etapa de transparența diplomatica fara precedent, intre Statele Unite ale Americii și Federația Rusa. Consistența agendei de discuții a fost reflectata de conferința de presa de un nivel excepțional, susținuta de cei doi lideri ai celor mai puternice…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni la palatul prezidential finlandez, la o intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin, relateaza The Associated Press. UPDATE 20:10 Trump nu vede vreun motiv ca Rusia sa se fi amestecat in alegerile ameriane din 2016 Presedintele american Donald Trump a…

- Kremlinul a denuntat marti NATO drept un ”produs al Razboiului Rece” al carui scop este ”confruntarea” cu Rusia si a dat asigurari ca nu vrea sa se amestece in summitul Aliantei Nord-Atlantice la Bruxelles, relateaza Reuters. Liderii statelor membre NATO participa la acest summit cu Donald Trump miercuri…