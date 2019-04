SUA - Rusia, tratat nuclear. Mike Pomeo, propunere

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a afirmat miercuri ca China ar trebui sa se alature viitorului tratat de control al armamentului nuclear START pe care Statele Unite se pregatesc sa il negocieze cu Rusia, transmite AFP. Tratatul bilateral de reducere a armelor strategice New START, care mentine…

- "In cadrul diplomatiei noastre indraznete, ne continuam efortul istoric pentru pace in Peninsula Coreeana", a declarat el in fata Congresului, oficializand data si locul celei de-a doua intalniri, dupa summitul istoric dintre cei doi lideri, la 12 iunie, in Singapore. Totodata, Donald Trump…

- China se opune unei retrageri unilaterale a SUA din INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova), cerand celor doua tari un ''un dialog constructiv'' pentru a evita ''consecinte negative'', relateaza...

- Rusia a avertizat vineri SUA impotriva retragerii 'extrem de iresponsabile' din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), in ajunul expirarii, la 2 februarie, a ultimatumului dat Moscovei de catre Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo…

- Administrația de la Washington a anunțat joi ca data de 1 martie este termenul limita pentru incheierea unui acord comercial cu China, iar taxele vamale aplicate exporturilor din China vor crește drastic daca nu se va ajunge la un acord, relateaza Euronews, potrivit Mediafax.„Președintele…

- SUA au acuzat miercuri China si Rusia ca nu au dezvaluit in totalitate programele lor nucleare, acuzatie ce intervine pe fondul amenintarii Washingtonului de a se retrage din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), un tratat de dezarmare semnat de rusi si americani la sfarsitul Razboiului…

- NATO si Rusia nu au reusit vineri sa încheie o disputa privind o noua racheta ruseasca despre care aliatii occidentali sustin ca este o amenintare pentru Europa, impasul aducând si mai aproape SUA de retragerea dintr-un tratat important pentru controlul armelor, potrivit Reuters.…