- Statele Unite se vor retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF), a anuntat sambata presedintele american Donald Trump, citat de DPA. Tratatul INF a fost semnat in 1987 de presedintele SUA Ronald Reagan si de liderul Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, iar ulterior…

- „Rusia a incalcat prevederile tratatului. Le-au incalcat de mulți ani și nu știu de ce președintele Obama n-a negociat sau nu a retras țara din tratat. Nu ii vom lasa sa incalce un acord nuclear și sa produca arme pe care noi n-avem voie sa le producem. Noi am respectat acordul, insa Rusia nu a facut-o,…

- SUA ar urma sa anunțe saptamâna viitoare intenția de a se retrage din Tratatul privind Fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF, semnat în 1987 de președinții Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov), anunța FoxNews și New York

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a chemat miercuri Rusia sa respecte 'in mod transparent si verificabil' Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), parafat de Washington si Moscova in urma cu 30 de ani, in vremea Uniunii Sovietice, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…