- Secretarul de stat american Mike Pompeo si-a exprimat recunostinta fata de Germania, Franta si Marea Britanie dupa ce cele trei tari au difuzat luni un comunicat comun in care declarau ca "Iranul poarta responsabilitatea" pentru recentul atac asupra unor instalatii petroliere in Arabia Saudita, informeaza…

- Forumul International „World School", unul dintre cele mai importante evenimente educationale la nivel international, a avut deschiderea oficiala in cursul zilei de astazi, de la ora 09.00, in sala „Henri Coanda" a Palatului Culturii. La eveniment participa peste 100 de elevi si profesori din Australia,…

- Spania se mentine lider mondial la competitivitate in turism, pentru al treilea an consecutiv, urmata de Franta si Germania, in timp ce Marea Britanie inregistreaza un usor regres, fiind depasita de Statele Unite ale Americii, conform datelor publicate miercuri de Forumul Economic

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat miercuri ca reprezentanții mai multor state sud-americane vor avea o întâlnire pentru a stabili o strategie comuna în vederea salvarii Padurii Amazoniene, potrivit Mediafax care citeaza Reuters. De asemenea, Bolsonaro a acceptat…

- Protestul a avut loc in Hendaye, un oraș aflat langa Biarritz, in apropierea graniței Franței cu Spania. Protestatarii au manifestat impotriva politicilor promovate de liderii G7 in domeniul economic sau al climei. „Liderii capitaliști se afla aici și trebuie sa le aratam ca lupta continua”,…

- Liderii statelor care fac parte din G7 se reunesc in acest weekend in orașul francez Biarritz pentru a participa la cel de-al 45-lea summit. Principalele teme ale summitului G7 sunt cele legate de conflictele militare și cele comerciale, noteaza BBC News, care explica importanța acestei intalniri. G7…

- "Este pertinent ca în timp Rusia sa se poata alatura G8" de unde a fost exclusa în 2014 dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, a afirmat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP."Divorțul a fost înregistrat în momentul invadarii…

- 12 jurnaliști din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Germania, Elveția, Austria, Canada, Belgia și Franța se afla in aceste zile in Republica Moldova. Care este motivul vizitei