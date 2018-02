Stiri pe aceeasi tema

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Tratatul de reducere a armelor strategice semnat in 2010 de Moscova si Washington si intrat in vigoare in 2011 prevede reducerea progresiva, intr-o perioada de 10 ani, a numarului de focoase nucleare detinute de cele doua mari puteri, limitarea numarului de vectori si verificari reciproce, precum…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Statele Unite vor sa se doteze cu noi arme nucleare, dar de putere mai mica, ca raspuns in principal la reinarmarea Rusiei, arata strategia cu privire la „Postura nucleara“ publicata vineri de Pentagon.

- Este socant avertismentul dat de ministerul de Externe al Rusiei, in acesta dimineata, unde avertizeaza calatorii recomandandu-le cetatenilor rusi sa se gandeasca de doua ori inainte de a calatori in strainatate, spunand ca Statele Unite urmaresc arestarea acestora in intreaga lume.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse, informeaza AGERPRES . Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Statele Unite se confrunta cu „amenintari in crestere” din partea Chinei si Rusiei, „puteri revizioniste” care „incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare”, a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua „Strategie de aparare…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Statele Unite se confrunta cu amenintari in "crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritate", a declarat vineri ministrul american al Apararii, care a prezentat noua sa "strategie de aparare nationala", scrie AFP.

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass. "Ambasadorul SUA a facut referiri la alegerile care urmeaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a atacat violent SUA luni in cadrul unei conferinte de presa in care a facut bilantul activitatii diplomatiei Rusiei pe anul trecut, acuzand Washingtonul ca refuza 'realitatea unei lumi multipolare', relateaza France Presse.'Din nefericire, colegii nostri…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- Doi din trei rusi considera ca tara lor are inamici, Statele Unite ale Americii reprezentind cel mai mare dusman, arata un sondaj publicat miercuri, relateaza themoscowtimes.com. Relatiile dintre SUA si Rusia sint la cel mai mic nivel istoric dupa presupusa interferenta a Kremlinului in alegerile americane.…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Donald Trump l-a acuzat pe fostul sau consilier Steve Bannon ca si-a "pierdut mintile", intr-o usturatoare declaratie care marcheaza o ruptura de cel care a fost unul dintre strategii victoriei sale spectaculoase din 2016. Acest atac de o virulenta extraordinara a fost o urmare a difuzarii…

- "Statele Unite desfasoara (sistemele de aparare antiracheta) la bazele lor militare din Romania si Polonia, adica aproape de frontierele noastre occidentale, fapt ce contravine tratatului INF (Tratatul privind fortele nucleare cu raza intermediara de actiune) din 1987, prin care se interzice desfasurarea…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Statele Unite si-au exprimat ingrijorarea fata de decizia comisiei electorale din Rusia de a-l opri in mod formal pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii. Ministerul de Externe al Rusiei a declarat ca astfel de remarci sunt o „interventie directa in procesul electoral”, relateaza Deutsche Welle.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Anuntul a fost facut la 24 de ore dupa ce Uniunea Europeana a prelungit, la randul sau, pentru sase luni severele sanctiuni economice impotriva Rusiei pentru presupusa implicare in conflictul care devasteaza estul Ucrainei de peste trei ani si jumatate."Statele Unite au decis sa furnizeze…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…

- Presedintele Donald Trump a declarat luni, in cadrul prezentarii noii strategii de securitate nationala, ca Statele Unite trebuie sa faca fata unei competitii crescande din partea Rusiei si a Chinei, doua mari-puteri rivale ce „cauta sa concureze America in materie de influenta, valori si bogatie”.

- Ingerintele in campaniile electorale din Rusia reprezinta ceva frecvent, iar Statele Unite sunt implicate in mod special in acest lucru, a declarat, vineri, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov in fata membrilor Casei Superioare a Consiliului Federal, informeaza site-ul agentiei de presa Tass.

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Anterior, președintele SUA Donald Trump a anunțat despre recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și inceperea pregatirilor pentru transferarea Ambasadei SUA. Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, nu a raspuns la intrebarea jurnalistei americane referitor la decizia…

- De la inceputul anului, unitatile Districtului militar Vest "si-au sporit substantial" capacitatile de lupta, a declarat vineri comandantul districtului, general-colonelul Andrei Kartapolov, citat de agentia de presa RIA Novosti.Din ianuarie, districtul militar Vest a primit peste 1.000 de…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Rusia si Statele Unite se acuza reciproc dupa ce un avion rus de vanatoare a interceptat o aeronava americana de recunoastere in zona internationala a Marii Negre., transmite mediafax,ro. Un avion rus de tip Suhoi-30 a fost trimis sambata sa intercepteze o aeronava americana de recunoastere in spatiul…

- "Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei",…

- "Legislația privind +agenții strainatații+ contravine obligațiilor și angajamentelor Rusiei in domeniul drepturilor omului, iar extinderea acoperirii sale asupra mass-media straine (...) este o amenințare suplimentara pentru media libere și independente și accesul la informații", a declarat intr-un…

- Turiștii care au venit sa admire de la bordul unui vas de croaziera peisajele arctice din nordul indepartat al Rusiei au crezut inițial ca vedeau numeroase blocuri de gheața pe țarm. In realitate, era vorba de peste 200 de urși polari, grupați pe o insula, surprinși in timp ce devorau carcasa unei balene,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Ultimul raport Freedom House asupra libertații internetului. Din cele 65 de țari incluse in studiu, mai bine de jumatate au inregistrat un declin in ceea ce privește libertatea pe internet și doar 13 națiuni au facut progrese, dar acestea nu sunt notabile, concluzioneaza ONG-ul. Ultimul raport al Freedom…