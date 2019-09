Stiri pe aceeasi tema

- "Presedintele a spus clar, este pregatit sa se intalneasca fara conditii prealabile, dar ne mentinem campania de presiune maxima", a declarat Steven Mnuchin intr-o conferinta de presa."Bineinteles", a adaugat secretarul de stat Mike Pompeo, intrebat in legatura cu posibilitatea unei intalniri…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a spus consilierului pe probleme de securitate nationala al SUA, John Bolton, in timpul intrevederii avute vineri la Minsk, ca doreste resetarea relatiilor cu Washingtonul, informeaza agentiile de presa Reuters si AFP.Bolton este cel mai important…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca ar fi o eroare și ar sugera o slabiciune a Occidentului, daca Rusia ar fi reprimita în Grupul țarilor puternic industrializate, ce ar însemna revenirea la formatul Grupul celor Opt (G8), fara soluționarea în prealabil a crizei din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia 'va fi constransa' sa produca noi rachete interzise prin Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), cu raza scurta si medie de actiune cu lansare de la sol, dupa ce Washingtonul si Moscova s-au retras oficial la 2 august din acest…

- "Este necesara lansarea unui proces structurat si sper ca vom reusi sa facem asta, astfel incat sa nu fim obligati sa ne intalnim doar din cand in cand si nu doar in timpul crizelor acute", a declarat Riabkov presei la Moscova, la finalul unui eveniment cu ocazia celei de-a 208-a aniversari de la…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- Tratatul INF, semnat de SUA si URSS in 1987, a interzis rachetele cu lansare de la sol capabile sa transporte focoase nucleare pe o distanta intre 500 si 5.500 de kilometri. In virtutea decretului care intra in vigoare de la semnarea sa, Rusia nu se mai conformeaza prevederilor tratatului. Decizia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat sambata ca Moscova si Washingtonul "au dispus ca ministrii lor de externe tari sa inceapa consultarile" asupra unei prelungiri a tratatului nuclear START, informeaza AFP. "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui…