Rudy Giuliani, avocatul personal al presedintelui Donald Trump, a recunoscut ca a efectuat o vizita in Ucraina pentru a obtine 'materiale compromitatoare despre Joe Biden' pe fondul dezaprobarii crescande dupa dezvaluirea facuta de un avertizor de integritate, potrivit caruia Trump a exercitat presiuni asupra Kievului pentru a-l ancheta pe fostul vicepresedinte american, informeaza luni dpa. 'Am obtinut un caz cat se poate de clar de complicitate ucraineana', a afirmat fostul primar al New Yorkului. Aceasta declaratie pare sa contrazica afirmatiile sale precedente potrivit carora…