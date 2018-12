Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui SUA, Donald Trump, a pledat "vinovat", joi, admitand ca a mintit in Congres despre un proiect imobiliar din Rusia, in cadrul investigatiei privind ingerintele ruse in scrutinul prezidential american. Michael Cohen s-a prezentat in mod…

- Democratii vor ancheta legaturile financiare personale ale presedintelui american Donald Trump cu Arabia Saudita si Rusia, a declarat duminica Adam Schiff, viitor presedinte al comisiei pentru serviciile de informatii a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara a Congresului american - n.r.), informeaza…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, cazut in dizgratie dupa ce a fost mult timp foarte apropiat de seful statului, a fost interogat de mai multe ori de echipa procurorului special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta privind ingerinta rusa in alegeri, si a inceput sa coopereze cu acesta,…

