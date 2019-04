Stiri pe aceeasi tema

- Numarul susținatorilor președintelui american Donald Trump a scazut cu 3%, ajungând la cel mai scazut nivel de anul acesta, în urma publicarii raportului procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters…

- Liderii democrati din SUA, Nancy Pelosi si Chuck Schumer au cerut procurorului general William Barr, vineri, într-o declarație comuna, publicarea integrala a raportului privind ingerințele Rusiei în alegerile din 2016, relateaza site-ul postului CNN citat de Mediafax."Acum ca procurorul…

- Presedintele american Donald Trump a spus miercuri ca foloseste atat de mult reteaua de socializare Twitter pentru ca o considera cel mai bun mijloc de a ocoli media pe care le considera "corupte" si "necinstite", relateaza AFP. "Twitter este pentru mine mijlocul de a-mi transmite mesajul cand media…

- Presedintele american Donald Trump a discutat de la bordul avionului sau prezidential Air Force One cu liderii nipon si sud-coreean, Shinzo Abe si Moon Jae-in, dupa summitul esuat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Casa Alba, informeaza AFP. "El le-a spus ca va continua…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un au inceput discuțiile bilaterale oficiale, in spatele ușilor inchise, in a doua zi a summitului din Vietnam, care a inceput cu o scurta conferința de presa, conform BBC, scrie Mediafax.Conferința de presa a fost deschisa…

- Celebrul actor american Harrison Ford a criticat marti, in cadrul unui forum international desfasurat la Dubai, pozitia presedintelui american Donald Trump si a altor lideri politici care neaga schimbarile climatice, informeaza AFP. "Lideri din diferite regiuni din lume, in special in tara mea, neaga…

- Donald Trump, în vârsta de 72 de ani, este "într-o stare de sanatate foarte buna", a declarat medicul de la Casa Alba vineri, dupa vizita medicala a președintelui american care a durat aproximativ patru ore, anunța AFP."Sunt încântat sa anunț ca Președintele…

- Ancheta procurorului special Robert Mueller - denuntata dur de catre Donald Trump, dar considerata cruciala de catre opozantii sai - cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale din 2016 se apropie de final, a anuntat secretarul american interimar al Justitiei, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Ancheta…