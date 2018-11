Stiri pe aceeasi tema

- Sute de migranți din America Centrala care intenționeaza sa ceara azil in Statele Unite au ajuns astazi in Mexic, timp in care armata americana a pus sarma ghimpata și a ridicat baricade ca masuri de securitate, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca Statele Unite ar putea trimite pana la 15.000 de soldati la granita cu Mexicul, intarindu-ti pozitia privind impotriva carabanei de migranti care fug de violenta si saracia din America Centrala, scrie Reuters.

- Numarul total al militarilor americani trimisi la granita cu Mexicul pentru a ajuta la oprirea unei caravane cu migranti ar putea fi de ordinul miilor, dar nu exista inca o cifra precisa, a declarat luni pentru Reuters un oficial american, oferind o estimare mult mai mare decat cea prevazuta initial…

- Mexicul a oferit acte de identitate temporare si locuri de munca migrantilor care s-au inregistrat pentru azil, continuand eforturile de a opri avansul caravanei de migranti catre SUA, scrie The Guardian preluat de news.ro.Donald Trump a amenintat ca va inchide granita cu Mexicul si va opri…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters."Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!"…

- Podul care leaga Mexicul de Guatemala s-a transformat intr-o tabara de refugiati. Disperati sa treaca, mii de oameni din Honduras au luat cu asalt granita, in dorința de a ajunge in Statele Unite, pentru a avea o viața mai buna.

- Statele Unite urmeaza sa creasca numarul infanteristilor marini stationati în Norvegia de la 330 la 700, în conformitate cu un plan prezentat în luna iunie, a anuntat Ministerul Apararii de la Oslo, potrivit agentiei de stiri Reuters, citate