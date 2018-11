Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au ridicat vineri alerta emisa anterior privind un posibil tsunami in Alaska, dupa ce zona a fost zguduita de un seism cu magnitudinea 7, transmite EFE. Sursa citata aminteste ca Serviciul...

- Un cutremur cu magnitudine 7 s-a produs vineri in Alaska, langa Anchorage, fiind emisa o alerta de tsunami.Potrivit Institutului de Geologie din Statele Unite, seismul s-a produs la 10 mile de Anchorage, scrie observator.tv.

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Mexicul ar trebui sa trimita migrantii care solicita azil in Statele Unite inapoi in tarile lor de origine, a doua zi dupa ce autoritatile americane au inchis cea mai aglomerata granita din sudul tarii si au folosit gaze lacrimogene impotriva multimii,…

- "19 Noiembrie 2018, ora 18,17! Dragii mei, in aceasta dupa amiaza in timp ce scriam aici pe Blog, vad inspre Apus luciul unei Ape, si cand spun luciu, spun ca era de o culoare alba, luminata parca de LUNA de pe Cer sau chiar de Soare. Vedeam dragilor asa precum am privi acum dinspre stanga…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,8 grade s-a produs in cursul noptii de joi spre vineri in Marea Ionica, in largul coastelor de sud-vest ale Greciei, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul a avut loc vineri (26 octombrie), la ora locala 01.54 la adancimea de 14 kilometri. …

- Serviciul de informatii al armatei ruse (GRU) a incercat sa obtina "in ultimii ani" acces la informatii prin atacuri operate prin email impotriva computerelor guvernului, sustine Biroul de Protectie a Constitutiei din Letonia."Atacurile cibernetice din Letonia au fost intreprinse de GRU…

- Un seism puternic, de magnitudinea 7,5, a zguduit vineri Insulele Sulawesi, in centrul Indoneziei, a anuntat Institutul american de geofizica USGS, iar agentia indoneziana de gestionare a catastrofelor a lansat o alerta de tsunami, relateaza AFP. Cutremurul, la o adancime de zece kilometri, a a afectat…