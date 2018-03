Stiri pe aceeasi tema

- Democratul Conor Lamb a revendicat victoria dupa ce a obtinut 49,8% din voturi in alegerile din districtul 18 al Congresului statului, in mod traditional un bastion republican, a anuntat CNN. Dar republicanul Rick Saccone, care a obtinut 49,6% din voturi, a refuzat sa recunoasca infrangerea. Lamb…

- "Sper ca acei colegi care au fost puțini suparați in perioada anterioara sa treaca peste aceasta etapa. Daca țin la PSD, la oamenii care ne-au votat și care așteapta rezultate de la guvernare, sa-și reia activitatea in interiorul partidului și sa nu creeze un alt pol de putere. Acest lucru ar face…

- Simona Halep a declarat ca miscarea in teren si faptul ca a fost mai puternica pe picioare au reprezentat cheia succesului din dificila partida jucaa impotriva americancei de 19 ani Caroline Dolehide."Mult respect pentru ea, este o jucatoare extraordinara si ei este foarte greu de returnat.…

- "Diverși prieteni m-au sunat sa ma intrebe ce parere am despre felul in care s-a desfașurat Congresul extraordinar al PSD. Le-am spus ca, nefiind invitat la Congres, eram la Cornu și ca nu am urmarit cu mare atenție ce s-a intamplat la Sala Palatului, la Congres", a scris Adrian Nastase pe blogul…

- Face ce face presedintele american și ajunge în centrul scandalului... Mai exact, Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii „Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa în timpul unui miting care a avut loc sâmbata, în Pennsylvania.…

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…

- Cu trei zile inaintea alegerilor speciale pentru Congres, presedintele SUA, Donald Trump, a tinut un discurs in Pitssburgh pentru a-l sustine pe Rick Saccone, candidatul republican. Inainte de asta, Trump a dezvaluit sloganul pentru campania prezidentiala din 2020 – „Keep America great”, s-a laudat…

- Avocatii presedintelui american Donald Trump vor ca procurorul special care investigheaza presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 sa accelereze ancheta in schimbul acceptului liderului de la Casa Alba de a avea o intalnire cu procurorul special Robert Mueller, a informat…

- Președintele american Donald Trump a obținut un ordin de restricționare impotriva unei actrițe de film pentru adulți, care o impiedica sa vorbeasca in mod public despre presupusa lor relatie, arata documentele juridice.

- Producatorul de energie Hidroelectrica a obtinut anul trecut un profit brut de 1,6 miliarde de lei, rezultatul fiind cel mai bun din istoria companiei, a declarat, miercuri, Bogdan Badea, directorul general al companiei. "Potrivit rezultatelor neauditate, estimam un profit brut de 1,6…

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern.Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini (foto), a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui…

- Un reprezentant al Ministerului de Externe rus, Serghei Riabkov a declarat, ca exista dovezi care arata precis faptul ca Statele Unite incearca sa influenteze rezultatul alegerilor prezidențiale din 18 martie. Dar nu s-au aratat si dovezile deocamdata.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP conform News.ro…

- Echipa de baschet Gama a obținut victorie in prima partida din cadrul semifinalelor Campionatului Moldovei. Formația din Cahul a caștigat dramatic la o diferența de un singur punct, scor 86-85. Victoria lui Gama a fost amarata de accidentarea lui Kevin Laury.

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Deci, nu era o "gogoasa", o "fake news", cum n-a incetat sa sustina Donald Trump. Rusia chiar a incercat sa influenteze rezultatul alegerilor prezidentiale americane din 2016 incercand s-o discrediteze pe candidata democrata, Hillary Clinton, in folosul magnatului imobiliar new-yorkez, scrie Le Monde,…

- Oamenii foarte bogați ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ mai mari”, a declarat miliardarul american Bill Gates, cofondator al Microsoft și al doilea cel mai bogat om din lume, scrie MarketWatch . ”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar…

- O agentie de propaganda din St Petersburg, unde lucrau 80 de oameni, a creat in ultimii trei ani mecanisme sofisticate si se folosea de popularitatea unor retele precum Facebook si Instagram pentru a incerca sa infuenteze modul in care americanii aveau sa voteze la alegerile prezidentiale. Documentul…

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- Fara un program, fara dezbateri si fara o opozitie serioasa, presedintele rus in functie, Vladimir Putin, se multumeste cu o campanie minima pentru alegerile prezidentiale din 18 martie, pe care - potrivit sondajelor - le va castiga fara probleme, in vederea celui de-al patrulea mandat, comenteaza…

- La aproape noua luni de la inființare, Comisia de ancheta parlamentara privind alegerile prezidențiale din 2009 și-a prezentat, luni, concluziile. Raportul a fost votat de plenul reunit al celor doua Camere, cu 205 voturi „pentru”, 94 de voturi „impotriva” si 24 de abtineri. Hotararea Parlamentului…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Șase transfugi nord-coreeni au fost primiți vineri in Biroul Oval de presedintele american Donald Trump – o intalnire foarte incarcata simbolic intr-o perioada de tensiuni puternice intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP, citat de News.ro . Unul dintre acesti sase transfugi, Ji…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre prietenii Americii'',…

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii reciproce si a anuntat…

- In fata celor doua Camere ale Congresului reunite in sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat...

- Florin Oancea este noul președinte al liberalilor deveni. Alegerile pentru desemnarea președintelui organizației municipale a PNL Deva s-au incheiat in urma cu puțin timp. Din totalul de 95 de voturi, Florin Oancea a obținut 85 de voturi. In cursa pentru șefia PNL Deva s-a inscris și Mirel…

- Comisia parlamentara speciala de ancheta pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor prezidentiale din 2009 s-a reunit marti intr-o sedinta in care a fost analizat raportul final pe aceasta tema. Potrivit documentului obtinut de STIRIPESURSE.RO, parlamentarii din comisie au decretat…

- Se pare ca a gasit una. Cu cateva zile in urma, TheDream.us, a anunțat ca a primit o donație de 33 de milioane de dolari de la Bezos și soția sa, Mackenzie Bezos. TheDream.us este o organizație non-profit care ofera burse și sprijin pentru așa-numiți "Dreamers", imigranți fara acte care au sosit in…

- Cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", scrisa de jurnalistul Michael Wolff, pe care Casa Alba o considera drept o lucrare plina de "afirmatii false", va fi adaptata pentru micile ecrane, potrivit Variety. Drepturile asupra cartii lui Michael Wolff - care a scris, printre…

- "DACA este probabil mort pentru ca democratii nu il vor cu adevarat, ei doar vor sa vorbeasca si sa ia de la armata noastra bani de care aceasta are disperata nevoie", a scris duminica pe Twitter presedintele american. "Eu, in calitate de presedinte, vreau sa vina in Tara noastra oameni care ne pot…

- Cel mai puternic om din lume risca sa fie trecut pe linie moarta. Mai multi ofiteri din armata SUA vor sa-i ia puterile lui Donald Trump. Un grup de ofițeri veterani cer Congresului SUA sa restricționeze accesul președintelui Donald Trump la arsenalul nuclear al țarii, punand la indoiala capacitatea…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Republicanul Joe Arpaio, in varsta de 85 de ani, a declarat ca va candida "pentru a sustine agenda si politicile presedintelui Donald Trump, in misiunea sa de a face din nou America mareata (Make America Great Again)".Trump l-a gratiat pe Arpaio in august, dupa ce acesta a fost gasit vinovat…

- Rezolutia declara sprijinul Congresului "pentru poporul iranian angajat in manifestatii legitime si pasnice impotriva unui regim opresiv si corupt" si "condamna gravele incalcari ale drepturilor omului, coruptia si activitatile destabilizatoare comise de regimul iranian contra iranienilor".Violente…

- Donald Trump si liderii republicani ai Congresului si-au afisat unitatea sambata la Camp David, unde presedintele american a salutat o serie de consultari neoficiale "incredibile" privind prioritatile legislative ale anului in curs, transmite AFP.

- Donald Trump: „Trebuie sa scapam de Loteria Vizelor. Loteria e un dezastru. Nu ne trimit cei mai valorosi oameni. Cei care castiga nu sunt cei mai buni. Asa ca trebuie sa ne descotorosim de Loteria Vizelor. Si chiar cred ca avem sprijin si din partea democratilor. Chiar sper ca vom avea”. Ideea de a…

- Donald Trump a fost "tulburat" de victoria electorala, nu i-a placut ceremonia de investitura in functia de presedinte al SUA si se temea in Casa Alba, afirma jurnalistul Michael Wolff in cartea "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump", informeaza BBC.

- Puigdemont a facut aceasta propunere in timp ce vorbea cu reporterii de la Bruxelles, unde s-a refugiat dupa ce Guvernul Spaniei a dizolvat Guvernul si Parlamentul de la Barcelona, declarand referendumul de independenta ca fiind ilegal. "Sunt dispus sa ma intalnesc cu domnul Rajoy la Bruxelles…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

