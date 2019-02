Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

- "Partenerii nostri americani au anuntat ca isi suspenda participarea la acord si noi o suspendam la randul nostru", a declarat Vladimir Putin, citat de agentiile de presa ruse. Diplomatia rusa a denuntat vineri decizia SUA de a se retrage din INF afirmand ca acest demers se inscrie in "strategia"…

- "NATO nu are nicio intentie sa desfasoare noi arme nucleare in Europa", a declarat Stoltenberg intr-un interviu acordat din capitala Norvegiei. "Nu trebuie sa reflectam ceea ce face Rusia. Dar in acelasi timp trebuie sa ne asiguram ca mentinem o descurajare credibila si eficienta", a spus…

- "Vom merge mai departe cu dezvoltarea propriilor noastre optiuni de raspuns militar si vom coopera cu NATO si alti aliati si parteneri pentru a impiedica Rusia sa obtina vreun avantaj militar de pe urma acestui comportament ilicit", se arata in declaratia Casei Albe. "Aliatii nostri din NATO…

- Rusia continua sa foloseasca propaganda in discuțiile din jurul Tratatului privind Forțele Nucleare Intermediare (INF), a declarat Andrea Thompson, secretarul de stat adjunct al Departamentului de Stat al SUA, intr-un interviu pentru DW. Potrivit oficialului, Rusia este singura țara care susține ca…

- ''Suntem de parere ca Rusia poate salva acordul'', a declarat Heiko Maas intr-o intalnire cu omologul sau rus Serghei Lavrov, desfasurata la Moscova. Lavrov a descris acuzatiile americane drept un pretext pentru retragerea SUA din acest tratat. Luna trecuta, Washingtonul a dat…

- Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare in urmatoarele 60 de zile, daca Rusia nu renunța la rachetele de croaziera, a anunțat secretarul de stat, Mike Pompeo. Șeful diplomației americane a declarat, marți, intr-o intalnire la sediul NATO ca raza de…

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…