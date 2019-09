Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor retrage aproape 5.000 de soldati si vor inchide cinci baze din Afganistan, pe parcursul a 135 de zile, potrivit unui proiect de acord convenit cu talibanii, a declarat luni negociatorul american Zalmay Khalilzad, transmite Reuters.Citește și: Ponta PROFEȚEȘTE: Dancila o sa…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani l-a primit luni pe emisarul american Zalmay Khalilzad, care i-a prezentat proiectul acordului de pace negociat de mai multe luni cu talibanii si care prevede retragerea trupelor americane din cinci baze militare in urmatoarele 135 de zile, transmite AFP. 'Am…

- Președintele american a facut aceasta declarație pentru reporterii acreditați la Casa Alba înainte de a pleca spre Camp David, Maryland.Declarația lui Trump vine în contextul în care cea mai recenta runda de negocieri între cele doua parți a început…

- Statele Unite se pregatesc sa retraga mii de soldati din Afganistan, ca parte a unui acord cu talibanii, pentru a pune capat conflictului de aproape doua decenii din aceasta tara, anunta presa americana. Surse anonime citate de Washington Post si CNN au spus ca acordul prevede o reducere a…

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, s-a aflat marti intr-o vizita neanuntata la Kabul, prilej care s-a intalnit cu presedintele Ashraf Ghani pentru a discuta despre negocierile de pace care au loc cu talibanii si despre situatia de securitate