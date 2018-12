Stiri pe aceeasi tema

- "L-am sunat pe domnul presedinte sa vad ce se va intampla, daca ii va nominaliza cei doi ministri. Domnul presedinte mi-a spus ca inca analizeaza si ca pana saptamana viitoare nu va lua nicio decizie. Ne vedem obligati sa facem aceasta sesizare la CCR pentru ca avem in fata o perioada grea, in care…

- Guvernul va adopta instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii Junior Centenar, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri, a anuntat prim ministrul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei solemne a Executivului care are loc la Alba Iulia,…

- Guvernul președintelui Donald Trump a cerut vineri Curții Supreme a SUA sa revizuiasca hotararile instanțelor inferioare care blocheaza politica care impiedica persoanele transgender sa plece in armata, scrie Reuters.

- Guvernul trebuie sa ia masuri pentru combaterea eficienta a muncii fals-independente si sa asigure accesul tuturor lucratorilor la protectia sociala, afirma reprezentantii Confederatiei Nationale Sindicale - CNS Cartel Alfa, intr-un comunicat de presa, transmis luni AGERPRES "Digitalizarea si noile…

- Pe Dealul Mamut din Alba Iulia este programata, in data de 11 octombrie 2018, o sesiune de trageri cu armamentul de infanterie. Accesul cetațenilor in zona este interzis: ”In data de 11.10.2018 intre orele 12.00-15.00 se executa trageri cu armamentul de infanterie in poligonul de tragere de garnizoana…

- Accesul in scara blocului din bulevardul Moscovei, in care sambata seara s-a produs deflagratia, este in continuare interzis. Doar locatarii din scarile alaturate au putut reveni in locuinte, iar celor din scara afectata le va fi permis accesul dupa expertiza tehnica a cladirii. Detaliile au fost prezentate…

- Aleea care permite accesul auto dinspre Stadionul de atletism se afla in plin proces de asfaltare. Lucrarile de pregatire au fost finalizate și a inceput turnarea covorului asfaltic. Totodata au fost puse in aplicare si restrictiile pentru circulatia auto pe alee, aprobate de Consiliul local Municipal.…

- "Eu nu am vorbit despre asa ceva (despre o eventuala remaniere – n.r.) pentru ca mi-ar fi incomod sa deschid eu subiectul si nu ar fi deloc adecvat”, a afirmat Tudorel Toader vineri, la Suceava, raspunzand unei intrebari. Ministrul Justitiei a spus, in acest context, ca isi va indeplini atributiile…