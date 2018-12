SUA: Republicanii reduc prerogativele unui viitor guvernator democrat

Parlamentarii republicani din statul american Wisconsin au votat miercuri o serie de legi foarte contestate care vor limita prerogativele noului guvernator, democrat, al carui mandat urmeaza sa inceapa in ianuarie 2019, relateaza AFP. La alegerile de la jumatatea mandatului desfasurate in noiembrie in SUA, democratul Tony Evers l-a invins in acest stat din nordul tarii pe guvernatorul in functie, republicanul Scott Walker. O infrangere neplacuta pentru conservatorii dintr-un stat care a permis victoria lui Donald Trump in 2016. Mandatul lui Tony Evers va incepe abia in ianuarie 2019, dar prerogativele…