Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte american Ronald Reagan a facut comentarii rasiste, când era guvernator al Californiei, calificând drept "maimuțe" diplomații africani, într-o discuție cu președintele republican Richard Nixon, scrie AFP. Înregistrarea audio a acelui apel telefonic,…

- Inregistrarea audio a apelului telefonic datand din octombrie 1971 a fost descoperita de Tim Naftali, fost presedinte al bibliotecii prezidentiale Richard Nixon, si publicata pe site-ul de internet al revistei The Atlantic.Atunci, in urma unui vot la Natiunile Unite pentru recunoasterea…

- In timp ce Alexandra suna disperata la 112, in incercarea de a se salva, Gheorghe Dinca plecase de acasa cu gandul sa arunce bijuteriile fetei. Criminalul din Caracal a fost surprins in imagini in timp ce scapa de probele care l-ar fi putut incrimina. La acel moment Alexandra era in viața.

- Operatorul hotelier World Trade Center Bucharest a primi o amenda de 15.000 euro de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dupa ce o lista cu datele celor cazati la acest hotel a fost fotografiata si publicata in mediul online.

- Liderul PSD Gorj, Mihai Weber este convins ca vor exista și persoane nemulțumite, in urma realizarii sondajelor de opinie la Targu Jiu și Motru, in vederea desemnarii candidaților pentru posturile de primari din cele doua localitați. Parlamentarul a declarat ca in fiecare sondaj de opinie au fost incluse…

- „Ca urmare a dezvaluirilor din mass-media privind raportul Inspecției Judiciare despre protocoalele secrete dintre SRI-DNA-instanțe de judecata, care ar conține 19 anexe secretizate, CSM trebuie sa acționeze pentru desecretizarea lor de urgența. Este necesar ca toate datele din acele protocoale ilegale…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca luni va publica analizele facute de MAE si MAI despre haosul la votul din diaspora, apoi va decide daca se impune remanierea ministrilor Teodor Melescanu si Carmen Dan. Viorica Dancila va discuta azi cu presedintele Klaus Iohannis despre cele trei propuneri de…

- Ședința coaliției s-a incheiat dupa aproximativ o ora. In prim plan s-au aflat subiectele discutate marți, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Referitor la situația ministrului de Externe, Viorica Dancila a subliniat ca ALDE este cel care trebuie sa ia o decizie.