- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Statele Unite au reiterat joi apelul de reluare a negocierilor cu RPD Coreeana, dupa lansarea de catre autoritatile de la Phenian a doua rachete cu raza scurta de actiune si au solicitat de asemenea incetarea "provocarilor", informeaza AFP si Reuters paotrivit Agerpres. "Dorim schimburi diplomatice…

- Mexic a anunțat sâmbata ca a evitat pornirea negocierilor pentru un acord pentru "a terța țara sigura", legat de statutul celor care cauta azil, pe care ar fi trebui sa le poarte cu SUA, dupa ce secretarul de stat Mike Pompeo a laudat eforturile autoritaților mexicane de scadere a fluxului…

- Controversatul expert in securitate cibernetica John McAfee, care este urmarit de autoritatile fiscale americane si s-a refugiat la Havana, afirma ca poate ajuta Cuba sa evite sanctiunile americane prin crearea unei criptomonede, relateaza Reuters. McAfee, creatorul, în anii 1980, a antivirusului…

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, vineri seara, în statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic în zona, anunța Institutul de Geofizica din SUA (USGS). Autoritațile din Statele Unite au anunțat ca au fost înregistrate…

- Presedintele american Donald Trump i-a propus sambata, intr-o postare pe Twitter, liderului nord-coreean Kim Jong Un sa se intalneasca duminica in Zona demilitarizata care separa cele doua Corei, informeaza AFP si Reuters. "Dupa intalniri importante, in special cu presedintele chinez Xi, voi parasi…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri într-un interviu pentru Fox News ca ar anunța "cu siguranța" autoritațile în cazul unor ingerințe straine într-o campanie din Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Într-un interviu…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut luni Chinei sa ii elibereze pe toti detinutii politici inchisi fiindca au luptat pentru drepturilor omului, pentru a marca astfel implinirea a trei decenii de la protestele si represiunea din piata Tiananmen din Beijing, transmite Reuters, potrivit…