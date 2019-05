Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe ai celor opt state membre ale Consiliului Arctic, printre care Rusia si SUA, s-au reunit marti la Rovaniemi, in nordul Finlandei, aproape de Cercul Polar, relateaza dpa potrivit Agerpres. Reuniunea pune capat celor doi ani ai presedintiei finlandeze a Consiliului, mandatul…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni, in Finlanda, ca a discutat despre preocuparile legate de viitoarele alegeri din SUA cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, caruia i-a comunicat ca ingerintele sunt nepotrivite, relateaza Reuters. Raspunzand presei, Pompeo a declarat ca acesta…

- Intr-un discurs la reuniunea ministeriala de la Rovaniemi a Consiliului Arctic, Pompeo a aratat ca Arctica este un spatiu al concurentei, care - desi salbatic - nu trebuie sa ramana in afara legilor. Din Consiliul Arctic fac parte Canada, Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia, Rusia, Statele…

- Vineri, la prima ora a diminetii, desi nu figura pe agenda publica a vreunuia dintre cei prezenti, s-au aflat în sala de ședințe a Statului Major Interarme al Statelor Unite, cel mai sigur loc din Pentagon, ministrul interimar al Apararii, Patrick Shanahan, de Externe, Mike Pompeo, și consilierul…

- De cativa ani, pare ca singurele anotimpuri sunt primavara si toamna. Schimbarile climatice sunt resimtite de agricultorii care depind de vreme ca sa aiba productie buna. Clima, in ultimul timp, a suferit schimbari care afecteaza inclusiv pomicultura.

- Guvernul a luat decizia prelungirii pana la 31 iulie a termenului de depunere a declarației pentru venituri din activitați independente, pentru a da mai mult ragaz și a permite tuturor celor care au aceasta obligație sa și-o indeplineasca in condiții civilizate, fara sincope. Declarația pentru venituri…

- Cei care depun declarația unica pentru ca obțin venituri impozabile din activitați independente, chirii, investiții, activitați agricole ș.a.m.d. se pot regasi fie in situația in care sunt obligați sa plateasca contribuția la sanatate (CASS), fie in situația in care nu sunt obligați, dar opteaza sa…

- Termenul pentru depunerea Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se prelungeste de la 15 martie pana la 31 iulie, potrivit unui proiect de Ordonanta, publicat de Ministerul Finantelor Publice (MFP). "Prin prezenta ordonanţă de urgenţă…