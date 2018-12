Proiectul de lege, intitulat ''First Step Act'', vizeaza indeosebi atenuarea pedepselor grele in cazul unor delincventi, acordarea unei mai mari posibilitati judecatorilor in stabilirea pedepselor pentru infractorii de grad redus si ameliorarea conditiilor de detentie pentru femei.

''America este cea mai buna tara din lume si activitatea mea este sa ma bat pentru toti cetatenii, chiar si pentru cei care au gresit'', a scris pe Twitter presedintele american Donald Trump dupa aprobarea proiectului de lege.

''Felicitari Senatului pentru adoptarea de catre ambele partide a proiectului…