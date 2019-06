Stiri pe aceeasi tema

- Generalul Nicolae Ionel Ciuca, seful Statului Major al Apararii, a avut luni, 3 iunie, o intrevedere cu secretarul de stat al Fortelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Mark T. Esper, la Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.Potrivit MApN, la intrevedere au fost prezenti Comandantul Fortelor Terestre…

- "Aeronavele ruse au ramas in spatiul aerian international si nu au intrat niciun moment in spatiul aerian suveran al SUA sau al Canadei", a comunicat NORAD (North American Aerospace Defense Command, comandamentul apararii aerospatiale nord-americane) printr-un mesaj in reteaua Twitter."Au…

- Aproximativ 8.000 de militari din șase țari (Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Romania, Ungaria și Statele Unite ale Americii) vor participa, in perioada 3-24 iunie, la exercițiul multinațional Saber Guardian 2019 (SG19), condus de Forțele Terestre ale Statelor Unite din Europa (USAREUR) și…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…