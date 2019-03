Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian de Externe Israel Katz a anuntat duminica, pe Twitter, ca presedintele american Donald Trump va recunoaste luni suveranitatea israeliana in Platoul Golan ocupat si anexat de statul evreu, relateaza AFP, citat de News.ro.Aproximativ 22.000 de druzi, grup etno-religios arabofon,…

- Presedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan a facut o comparatie intre fiul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu si atacatorul asupra moscheilor din Noua Zeelanda, care s-a referit la Istanbul cu numele sau istoric Constantinopol, relateaza luni DPA preluata de Agerpres "Atentie, declaratiile…

- Dupa ce parlamentul britanic a votat in ianuarie, cu un scor de 432-202, impotriva acordului negociat de Theresa May cu Uniunea Europeana, sefa guvernului a incercat sa recurga la amenintarea unui potential Brexit fara acord pentru a obtine concesii din partea UE. Multi parlamentari britanici…

- Primul vehicul spatial israelian si-a inceput calatoria spre Luna. Robotul, numit "Beresheet", a fost lansat de pe baza Cape Canaveral din Statele Unite. Acesta a fost trimis in spatiu cu o racheta SpaceX. Se asteapta ca sonda sa aselenizeze in data de 11 aprilie.

- Incident neplacut pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, chiar la plecarea de pe aeroportul din Varșovia. Aparatul Boeing 777 al companiei israeliene El-Al care trebuia sa ajunga la Tel Aviv, a fost lovit pe...

- Premierul Viorica Dancila s-a aflat vineri in Israel, unde s-a intalnit cu premierul Benjamin Netanyahu. Vizita nu a fost anunțata anterior, nu aparea pe agenda Vioricai Dancila, iar un comunicat al Guvernului a aparut abia dupa ce o inregistrare de la finalul intrevederii celor doi a fost postata pe…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat luni seara ca nu va demisiona daca va fi pus sub acuzare in dosare de coruptie, in contextul in care in aprilie 2019 vor avea loc alegeri anticipate, relateaza AFP. Intrebat despre acest lucru de un jurnalist israelian in cadrul unei conferinte…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va castiga cu usurinta alegerile anticipate programate pentru 9 aprilie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii marti, primul publicat dupa anuntarea scrutinului, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Neanyahu a anuntat alegerile anticipate…