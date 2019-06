Stiri pe aceeasi tema

- SUA au anuntat vineri ca ii dau Turciei termen pana la sfarsitul lui iulie pentru a renunta la achizitia de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, pe care ele le considera incompatibile cu noul lor avion F-35 pe care Ankara vrea de asemenea sa-l cumpere, informeaza AFP. Daca pana la 31 iulie…

- Livrarile de sisteme de aparare antiaeriana ruse S-400 pentru Turcia, care provoaca furie la Washington, sunt prevazute sa inceapa "in doua luni", a declarat vineri Serghei Cemezov, directorul conglomeratului militaro-industrial rus Rostec, informeaza AFP.

- Livrarile de sisteme de aparare antiaeriana ruse S-400 pentru Turcia, care provoaca furie la Washington, sunt prevazute sa inceapa "in doua luni", a declarat vineri Serghei Cemezov, directorul conglomeratului militaro-industrial rus Rostec, informeaza AFP. "Totul este in ordine, cred ca…

- "Oricat de curand va fi pregatita Rusia sa livreze sistemele, vom fi pregatiti sa le acceptam", a declarat acesta pentru reporteri. Turcia si Statele Unite sunt in dezacord de cand Ankara a luat decizia de a achizitiona unul din sistemele antiaeriene S-400, despre care Washingtonul considera…

- Consecintele planurilor pe care le are Turcia de a desfasura sisteme de aparare antiracheta rusesti S-400 starnesc ingrijorare, in conditiile in care Washingtonul a atentionat in mod ferm ca va impune sanctiuni, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte…

- Vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat duminica, referitor la un acord care a tensionat legaturile dintre aliatii NATO, ca Turcia nu se va supune niciodata sanctiunilor SUA privind intelegerea de a cumpara sisteme de aparare rusesti S-400, scrie digi24.ro.

- Secretarul american al Apararii, Patrick Shanahan, a avertizat vineri ca Statele Unite se pregatesc de o retragere a Turciei din programul de producție al aeronavei invizibile F-35 în cazul în care Ankara nu va renunța la achiziționarea de sisteme rusești de aparare anti-racheta S-400, relateaza…

- Un grup bipartit de senatori americani a introdus un proiect de lege destinat sa blocheze livrarile de avioane de vanatoare invizibile F-35 Turciei, tara membra NATO, daca nu se confirma oficial ca Ankara renunta la achizitionarea de sisteme de aparare antiaeriana S-400 rusesti, potrivit dpa. Presedintele…