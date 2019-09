Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Partidului Democrat din Congresul SUA Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze in legatura cu rivalul sau democrat Joe Biden, transmite AFP.…

- Președintele Donald Trump, a anunțat pe Twitter, ca l-a demis pe consilierul sau pe securitate naționala John Bolton, cu care a avut dezacorduri în privința mai multor subiecte, de la Iran pâna la Coreea de Nord, relateaza Reuters și AFP. ”L-am informat pe John Bolton noaptea trecuta…

- Presedintele Donald Trump a anuntat miercuri ca SUA a inceput negocierile cu Coreea de Sud privind costul apararii, transmite Reuters. Ministerul de externe de la Seul a dezmintit informatia. "Au inceput discutiile pentru suplimentarea in continuare a platilor catre Statele Unite. Coreea de Sud este…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…

- Presedintele Donald Trump s-a aparat de acuzatiile de rasism, dar mesajele sale violente transmise pe Twitter la adresa a patru alese democrate care provin din randul minoritatilor au provocat ingrijorare in randul republicanilor, partid ai carui

- Președintele Donald Trump și-a dublat luni atacurile impotriva a patru membre ale Congresului SUA și a respins ingrijorarile cu privire la comentariile sale care ar putea fi rasiste, provocand revolta din partea democraților, care l-au criticat in Camera Reprezentanților, potrivit Reuters.Citește…

- Presedintele Donald Trump a indemnat duminica mai multe parlamentare democrate din Congresul american sa se "intoarca" de unde au venit in loc sa critice Statele Unite, intr-o serie de postari pe Twitter, care au starnit reactii in randul conducerii Partidului Democrat, informeaza AFP si Reuters.…