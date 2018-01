SUA: Razie la varful Mafiei din New York

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din New York a arestat vineri noua presupusi membri ai Mafiei, inclusiv pe capul uneia dintre cele cinci mari familii ale Cosa Nostra locale si ierarhia acesteia, potrivit unui comunicat al procurorului federal al Manhattanului, scrie AFP.

- Razia a permis retinerea lui Joseph Cammarano, 58 de ani, presupusul sef al familiei Bonanno, precum si a mai multor locotenenti ai sai si membri ai clanului, unii purtand porecle ridicole: John Zancocchio (zis Porky), 60 de ani, Joseph Sabella, 52 de ani, George Tropiano (Grumpy) 68 de ani, Albert…

- Atacul armat s-a soldat cu trei morti si un ranit si a vizat un bloc de locuinte din zona respectiva a statului New York, a informat seful politiei din comitatul Ulster. Potrivit publicatiei Daily Freeman, atacul a fost descris ca fiind un atac de tipul "crima-sinucidere". Mai multe…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Peste un milion de petrecareti din toate colturile lumii au infruntat temperaturile scazute pentru a admira coborarea celebrului glob luminos in Times Square din New York la cumpana dintre ani, informeaza DPA si Reuters. Termometrele au inregistrat o temperatura de -17 grade Celsius, ceea…

- Poliția din orașul Brockport, din statul american New York, a fost chemata intr-o casa pentru un motiv destul de neobișnuit: ca sa il prinda pe hoțul care fura biscuiții copiilor - o veverita. Poliția a sosit la fața locului și a gasit infractoarea in bucatarie. Prins in flagrant, animalul s-a panicat…

- Anchetatorii considera ca focul din Bronx, de vineri dimineata, care a ucis 12 persoane, inclusiv patru copii, a fost cauzat de un copil care se juca la o soba. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat ca "acesta este incendiul cu cel mai mare numar de morti din ultimii cel puțin 25…

- Politia italiana a anuntat joi ca a desfasurat in Sicilia perchezitii la domicilii si la firme ale unor parteneri ai lui Matteo Messina Denaro, in cautarea locurilor unde s-ar putea ascunde cel care este considerat seful Cosa Nostra, relateaza AFP. Aproximativ 200 de politisti au perchezitionat ferme…

- Suspectul in atentatul de la New York, soldat cu trei raniti luni, era necunoscut politiei din Bangladesh, au anuntat marti fortele de ordine din aceasta tara care ancheteaza cu privire la trecutul lui Akayed Ullah, relateaza AFP, potrivit News.ro . Un barbat in varsta de 27 de ani originar din Bangladesh…

- O explozie uriașa, care a creat panica in randul populației din New York, a avut loc luni dimineața intr-o statie de autobuz a Autoritatii Portuare din centrul Manhattanului. Autoritațile...

- Razie de weekend incheiata cu sute de sanctiuni contraventionale si zeci de permise de conducere retinute de politistii rutieri, in judetul Timis. Actiunile s-au desfasurat in perioada 8 – 10 decembrie 2017 si au avut ca scop prevenirea si combaterea principalelor cauze ale producerilor accidentelor…

- Politia din New York a anuntat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale diminetii, relateaza Reuters si AFP. Explozia, care potrivit presei, ar fi fost provocata…

- UPDATE ORE 16.05 Poliția din New York a anunțat luni ca a arestat un suspect in urma exploziei produse luni la Port Authority, unul din cele mai aglomerate terminale de transport din centrul Manhattanului, la orele de varf ale dimineții, relateaza Reuters și AFP. Explozia, care potrivit…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale, potrivit Mediafax. Potrivit unor informații oferite de NYPD și citate de presa americana, un dispozitiv exploziv improvizat a fost detonat…

- O explozie a avut loc in apropiere de o stație de autobuz din New York. Deflagrația ar fi avut loc in apropiere de Times Square, relateaza BBC News. UPDATE 15.10: Presa americana scrie ca ar putea sa fie vorba despre un atentat sinucigaș. Informația nu a fost insa confirmata de autoritați. Cel puțin…

- Departamentul de poliție din New York a anunțat luni ca verifica informațiile despre o explozie in centrul metropolei americane, transmite Reuters și dpa. Poliția new-yorkeza a anunțat pe Twitter ca o explozie 'de origine necunoscuta' a avut loc la intersecția dintre 42nd…

- Unele linii de metrou erau in curs de evacuare. Departamentul Pompierilor din New York a anuntat de asemenea ca intervenea la un incident la o statie de autobuz a Autoritatii Porturae in centrul Manhattanului.

- Poliția din New York intervine dupa anunțul unei explozii de origine necunoscuta în Manhattan, anunța NYPD, pe Twitter. The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E line are being evacuated at this time. Info…

- O explozie a avut loc luni intr-o autogara din orasul american New York, sute de persoane fiind evacuate, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale. Politia din New York a confirmat o interventie in urma unei explozii produse la un terminal de autobuze din Manhattan.…

- Poliția din New York investigheaza informațiile despre o explozie la cea mai mare stație de autocare din SUA, Port Authority din Manhattan, unde sunt deserviți anual circa 65 de milioane de oameni.

- Aproape 60 de conducatori ai autovehiculelor destinate transportului public de persoane, inclusiv transport scolar au fost testati cu aparatul etilotest de politisti, in urma unei actiuni desfasurate in judetul Calarasi.

- Sayfullo Saipov, barbatul acuzat ca a ucis 8 oameni și a ranit alți 12 dupa ce a intrat cu o camioneta in pietonii din centrul Manhattanului, in New York, a pledat nevinovat in fața judecatorilor. Pentru crime si terorism, acesta risca pedeapsa cu moartea.

- Barbatul care a fost acuzat ca a ucis opt oameni și a ranit alți 12 dupa ce a intrat cu o camioneta în pietonii din centrul Manhattanului, în New York, a pledat nevinovat în fața judecatorilor. Sayfullo Saipov este acuzat de crima și terorism și risca inclusiv pedeapsa…

- O femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator care a confundat o cu o caprioara, relateaza Digi 24.Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa, in nordul statului New York, cand a fost lovita din senin de un glont. Cel care a tras era chiar un vecin, care…

- O femeie de 43 de ani ce isi plimba cainele pe un camp din vestul statului New York a fost impuscata de un vanator ce a crezut ca este o caprioara, scrie Guardian, citand autoritatile locale. Potrivit biroului serifului din comitatul Chautauqua, Rosemary Billquist si-a scos cainele la o…

- La nici o saptamana de la moartea lui Salvatore Riina, Capo dei Capi al mafiei siciliene Cosa Nostra, autoritatile italiene au facut un bilant care nu arata bine. Concluzia este ca organizatiile mafiote sunt tot mai puternice, si mai bogate si au acaparat in totalitate sudul tarii dezvoltandu-se spre…

- Astazi, 23 noiembrie 2017, politistii rutieri botosaneni, impreuna cu specialisti din cadrul Registrului Auto Roman, au desfasurat o actiune avand ca scop reducerea cauzelor generatoare de evenimente rutiere cu consecinte grave, produse pe fondul defectiunilor tehnice ale autovehiculelor.

- Poliția municipiului Vatra Dornei a organizat acum doua zile o razie de mare amploare in stațiune și in comunele din jur, acțiunea fiind una in sistem integrat, fiind efectuate verificari in piețe, in gari, in magazine și instituite filtre in trafic, care au urmarit atat transporturile de lemn, ...

- Peste 200 de pompieri au fost chemati pentru a stinge un incendiu puternic care a cuprins un imobil de sase etaje, cu 39 de apatamente, din zona Hamilton Heights, un cartier din nordul Manhattanului, New York, informeaza site-ul postului CBS.

- Peste 200 de pompieri au fost chemati pentru a stinge un incendiu puternic care a cuprins un imobil de sase etaje, cu 39 de apatamente, din zona Hamilton Heights, un cartier din nordul Manhattanului, New York, informeaza site ul postului CBS citat de Romaniatv.ro. Sapte pompieri au fost raniti, un civil…

- Un fost mafiot "pocait", care a fost prieten cu "nasul nasilor" din Mafia italiana, Toto Riina, decedat in noaptea de joi spre vineri, povesteste ca acesta era un barbat inteligent, dar deosebit de crud si ca, inainte de ascensiunea acestuia in Cosa Nostra nu erau omorati copii si femei, scrie AFP.

- Cel mai cunoscut mafiot din lume, Toto Riina, capul Cosa Nostra, a incetat din viața noaptea trecuta. Toto Riina a murit noaptea trecuta in jurul orei 3:30 la un spital din Parma. Mafiotul avea 87 de ani și deși era in inchisoare dn 1993.

- Fostul lider al Mafiei siciliene, Salvatore „Toto” Riina, a decedat, in inchisoare, la varsta de 87 de ani. El a fost unul dintre cei mai temuti „capo di tutti capi”. Riina a ordonat cel putin150 de crime. Fostul cap al Cosa Nostra a fost condamnat la 26 de ani de inchisoare in 1993, dupa ce a pus la…

- Șeful mafiei siciliene, Salvatore „Toto” Riina, a murit la varsta de 87 de ani. Fostul șef al Cosa Nostra a decedat intr-un spital penitenciar din orașul Parma, unde se afla internat, de mai mulți ani, fiind bolnav de cancer, relataza BBC News. Supranumit „Bestia” și „Capo di tutti capi”, Salvatore…

- Statul Islamic a revendicat joi atentatul de marți de la New York, fara a prezenta dovezi in sprijinul revendicarii, informeaza Reuters. Publicația online a jihadiștilor, saptamânalul Al-Naba, afirma ca atacatorul care a intrat cu o camioneta în mulțimea din…

- Politia federala americana a anuntat miercuri ca l-a gasit pe barbatul de nationalitate uzbeca, Mukhammadzoir Kadirov, pe care il daduse in cautare in ancheta asupra atacului care a indoliat New York-ul marti. Politia newyorkeza l-a arestat pe autorul atentatului de marti Sayfullo Saipov, nascut de…

- Atentatul de marti de la New York a fost comis in numele gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) dupa o pregatire de mai multe saptamani, a anuntat miercuri adjunctul sefului politiei din metropola americana, John Miller, transmite AFP. Atacatorul, Sayfullo Saipov, un uzbec de 29 de ani, a fost ranit…

- ''Trebuie sa fim mai duri, mai inteligenți și mult mai puțin politic corecți'', a spus Trump intr-o declarație data la Casa Alba la o reuniune a membrilor administrației sale, la o zi dupa atentatul comis de un imigrant uzbec și soldat cu 8 morți. ''Administrația mea se afla in legatura stransa…

- Atentatul de la New York a fost comis marti in numele gruparii Statul Islamic, dupa ce a fost pregatit timp ce mai multe saptamani, a declarat miercuri adjunctul sefului Politiei din New York (NYPD) John Miller, relateaza AFP.

- Atentatul de marți de la New York a fost comis in numele gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) dupa o pregatire de mai multe saptamani, a anunțat miercuri adjunctul șefului poliției din metropola americana, John Miller, transmite AFP. Atacatorul, Sayfullo Saipov, un uzbec de 29 de ani,…

- Atacatorul ranit, Sayfullo Saipov, un uzbek in varsta de 29 de ani, a fost interogat pe spatul de spital. "Potrivit anchetei efectuate in aceasta noapte, se pare ca domnul Sayfullo Saipov planifica acest (atentat) de mai multe saptamani", a declarat Miller. "El a facut-o in numele Statului Islamic,…

- Barbatul acuzat ca a lovit cu un camion inchiriat un grup de petoni si ciclisti din New York este de nationalitate uzbeka, locuia in New Jersey si lucra ca sofer pentru compania Uber, informeaza presa internationala. Tanarul in varsta de 29 de ani este suspectat ca a ucis cel putin opt…

- Mai multe focuri de arma au fost trase in Manhattan, un suspect fiind deja retinut de politie, anunta CNN, citand un purtator de cuvant al Politiei din New Yprk. Conform purtatorului de cuvant, Politia din New York a intervenit dupa ce i-au fost semnalate focuri de arma in zona. O persoana a fost retinuta,…

- Cel putin patru persoane au fost ucise intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza in apropierea unui liceu din zona Manhattan, in orasul american New York, potrivit unor surse citate de presa locala. Martorii spune ca doua camionete au intrat in coliziune, iar unul dintre soferi a coborat si a deschis…

- Conform purtatorului de cuvant, Politia din New York a intervenit dupa ce i-au fost semnalate focuri de arma in zona. O persoana a fost retinuta, a anuntat Politia. Focurile de arma s-au tras in preajma strazii Chambers si autostrazii West Side, langa parcul Battery Park City. In aproprierea…

- UPDATE Ultimele informații vorbesc despre4 morți și 8 raniți.E din nou alerta in SUA! In centrul New York-ului, mai multi ofiteri de politie au fost impușcați, chiar in Manhattan. Doi oameni au fost uciși, iar alții 5 sunt raniți. Conform unor informații, o camioneta a intrat in mai multi…

- Poliția a declanșat o razie in camine studențești, in urma careia au fost depistați șapte cetațeni straini care se ascundeau de autoritațile romane. Oamenii legii au prins, in situații ilegale, tineri din Palestina, Irak, Serbia, Irak și Macedonia.

- UPDATE: Potrivit weld.de, poliția a anunțat ca sunt 6 raniți, printre care și un roman. Poliția bavareza susține ca suspectul este un barbat in jurul varstei de 40 de ani, noteaza The Independent. UPDATE: Politia germana a arestat un barbat la Munchen, dupa incidentul in care patru…