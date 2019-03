Stiri pe aceeasi tema

- Concluziile anchetei desfasurate timp de aproape doi ani de echipa procurorului special Robert Mueller, descrisa in mod repetat de presedintele Trump ca o "vanatoare de vrajitoare", constata absenta unor elemente care sa dovedeasca existenta unei intelegeri sau a unei coordonari intre echipa de campanie…

- Concluziile anchetei desfasurate timp de aproape doi ani de echipa procurorului special Robert Mueller, descrisa in mod repetat de presedintele Trump ca o „vanatoare de vrajitoare", constata absenta unor elemente care sa dovedeasca existenta unei intelegeri sau a unei coordonari intre echipa de campanie…

- Procurorul special Robert Mueller nu-l exonereaza pe Trump de obstructionarea justitiei, dar nici nu arata a comis vreo infractiune, se arata in scrisoarea trimisa Congresului, duminica, de Departamentul american al Justitiei. Potrivit acestui rezumat al Raportului Mueller, acesta nu a stabilit…

- Procurorul special Robert Mueller a remis raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump, au informat vineri media americane, anunta agentiile internationale de presa. Fostul sef al FBI a remis acest document procurorului general…

- Facebook planuiește sa intensifice eforturile privin combaterea dezimformarii înainte de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai, au anunțat luni reprezentanții companiei, relateaza Mediafax citând Reuters. Compania se afla sub presiune înca de…

- "Nu candidez, dar voi continua sa vorbesc si sa apar lucrurile in care cred", a declarat Clinton, care a fost infranta in alegerile prezidentiale din 2016 de catre candidatul republican Donald Trump. "Vreau sa ma asigur ca oamenii inteleg ca voi continua sa ma exprim", a subliniat ea. "Nu plec nicaieri.…

- Roger Stone, asociat și apropiat al președintelui american Donald Trump, a fost arestat de FBI, vineri dimineața, in urma mai multor dovezi aduse in fața instanței de consilierul special al FBI, Robert Muller, in cadrul anchetei despre alegerile prezidențiale din 2016. Stone este acuzat de șapte infracțiuni,…

- ​Denunțata de Donald Trump, însa considerata cruciala de catre opozanții sai - ancheta procurorului special Robert Mueller asupra ingerintei ruse în alegerile prezidentiale americane din 2016 este aproape sa fie încheiata, a anuntat luni procurorul general interimar al SUA, Matthew…