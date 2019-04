Raportul procurorului special Robert Mueller asupra ingerintei ruse in alegerile prezidentiale americane din 2016 a devenit sambata cea mai bine vanduta carte de pe Amazon desi este disponibil gratuit online, relateaza dpa.



Editurile au sperat sa profite de interesul extrem de mare fata de raportul anchetei conduse de Robert Mueller privind rolul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA si a unei eventuale complicitati intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Moscova.



Din momentul in care documentul de 448 de pagini a devenit joi disponibil online pe site-ul…