Relatia Republicii Moldova cu SUA este una strategica, iar sustinerea acordata de SUA este foarte valoroasa pentru noi, a declarat joi premierul moldovean Pavel Filip in urma unei intrevederi cu asistentul adjunct pentru afaceri europene si eurasiatice al secretarului de stat al SUA, George Kent, potrivit portalului Actual.md. La randul sau, oficialul american a subliniat ca Statele Unite ale Americii vor sustine Republica Moldova in fata provocarilor interne si externe, inclusiv in prevenirea riscurilor de imixtiune din exterior in procesul electoral, in contextul in care la 24 februarie sunt…