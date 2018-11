Stiri pe aceeasi tema

- În ciuda unui start fals, Statele Unite ar putea înca încheia un tratat de denuclearizare cu Coreea de Nord. Doar sa nu interpreteze gresit semnalele. Dupa ultima sa calatorie din iulie la Phenian, secretarul de stat Mike Pompeo a realizat ca eforturile…

- Ministrul de Externe al Republicii Populare Democrate Coreene (R.P.D.C.), Ri Yong-ho, a asigurat, in cadrul intervenției sale in plen, cu ocazia celei de-a 73-a sesiuni ordinare a ONU, desfașurata in aceste zile la New York, ca „o pace durabila se creeaza intr-adevar in peninsula coreeana”. Intervenind…

- ''Inregistram progrese extraordinare privind Coreea de Nord'', a declarat presedintele american de la Casa Alba, inainte de a se pleca inspre statele din sud-est afectate de uraganul Florence. ''Amintiti-va ca, inainte sa devin presedinte, multi credeau ca un razboi cu Coreea de Nord…

- Statele Unite "spera" ca summitul intercoreean de la Phenian va duce la "un pas semnificativ si verificabil spre denuclearizarea Coreii de Nord", a afirmat marti purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, citata de AFP. Subliniind ca este a treia intalnire intre Kim Jong Un si…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat marți ca summitul cu președintele american Donald Trump din luna iunie a dus la stabilitate geopolitica și ca se așteapta la un progres mult mai mare in viitorul apropiat, relateaza Reuters preluata de mediafax. Kim Jong-un i-a mulțumit omologului…

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un, preocupat si de situatia din sectorul sanatatii, a criticat lipsa de progrese in domeniu, atitudine ce survine in cadrul campaniei sale de a lansa un proces de dezvoltare economica a tarii, relateaza Reuters. De la summitul din iunie cu presedintele Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…