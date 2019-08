Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat astazi doua rachete balistice, la mai putin de o saptamana dupa testarea altor doua rachete balistice cu raza scurta de actiune, potrivit informatiilor furnizate de Statul Major General al Coreei de Sud. Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta…

- Lansarile de miercuri au fost facute din peninsula Hodo, aflata pe coasta de est a RPD Coreene, aceeasi regiune in care au fost efectuate si testele de saptamana trecuta, conform sursei citate, care a informat ca monitorizeaza in continuare situatia in cazul efectuarii de noi lansari de catre armata…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo, considerat un aliat loial al lui Donald Trump, nu a exclus luni sa candideze, intr-o buna zi, la presedintia Statelor Unite, relateaza AFP.”Eu n-am fost niciodata in masura sa prezic care va fi urmatorul meu job si cred ca este cazul in acest subiect”,…

- Rachetele lansate joi de catre Coreea de Nord reprezinta 'un nou tip de arma tactica ghidata', a anuntat vineri KCNA, agentia oficiala de presa de la Phenian, transmite AFP. Liderul nord-coreean Kim Jong Un 'a organizat si condus personal' testarea acestui 'sistem de arme ultramodern' ce constitue…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo si presedintele afgan Ashraf Ghani au cazut de acord pentru "accelerarea eforturilor" cu scopul de a ajunge la o intelegere care sa puna capat razboiului din Afganistan, conform unui comunicat comun publicat joi, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Cei…

- "Pot confirma ca a fost cu raza scurta de actiune", a declarat pentru AFP un responsabil american, sub acoperirea anonimatului. El nu a precizat cand a avut loc tirul.Oficialul a reactionat la anuntul facut mai devreme de statul-major al armatelor sud-coreene, citat de agentia de presa…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat un submarin de mari dimensiuni, nou construit, a transmis marți agenția KCNA. Anunțul ar putea arata ca Phenianul continua dezvoltarea programului de dezvoltare de rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM), noteaza Reuters. Kim a inspectat…

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…