SUA - R. Kelly a cerut permisiunea unui judecător de a călători în Dubai pentru a concerta Rapperul R. Kelly doreste sa obtina permisiunea unui judecator din statul american Illinois de a calatori in Dubai luna viitoare pentru a sustine un concert, argumentand ca are nevoie de bani pentru a achita pensia alimentara, printre alte cheltuieli, si daca nu va putea face aceasta deplasare copiii sai ar fi afectati, relateaza joi dpa.



R. Kelly are interdictie de a parasi Illinois ca o conditie a eliberarii sale pe cautiune, in asteptarea procesului sau in care este acuzat de agresiuni sexuale asupra a patru femei, dintre care trei minore. De asemenea, el a fost nevoit sa-si predea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

