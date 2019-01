Purtatoarea de cuvant a Pentagonului, Dana White, si-a anuntat plecarea din functie, in ultima zi in post a fostul secretar al apararii, Jim Mattis, relateaza dpa. "Multumesc pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o aceasta administratie de a lucra alaturi de secretarul Mattis, militarii nostri si civilii care lucreaza alaturi de ei. A fost o onoare si un privilegiu. Ramaneti in siguranta si Dumnezeu sa va binecuvanteze", a postat Dana White luni pe Twitter. Anuntul ei vine in ultima zi atat a fostului sef al Pentagonului Jim Mattis, cat si a lui Brett McGurk, trimisul special al presedintelui…