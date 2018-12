Zhu Hua si Zhang Shilong, "hackeri asociati Guvernuli chinez”, sunt acuzati de ”asociere de raufactori” in vederea comiterii unor intruziuni si fraude informatice.



Potrivit actului de acuzare, cei doi fac parte dintr-un grup cunoscut sub numele de APT10 - care opereaza din China, in coordonare cu Ministerul Securitatii Statului.



Din 2006 in 2018, acest grup a purtat ”o campanie mondiala de intruiune in computere”, cu scopul de a fura date confidentiale si secrete industriale unor zeci de intreprinderi, in 12 tari, inclusiv Statele Unite, Franta, Germania, Canada sau Regatul…