Statele Unite au anuntat luni o lunga lista de capete de acuzare impotriva responsabilei grupului Huawei aflate in centrul unei dispute diplomatico-judiciare, dar si a gigantului chinez din domeniul telecomunicatiilor, in doua dosare care risca sa creasca tensiunile dintre Washington si Beijing, relateaza AFP. Departamentul american al Justitiei a dezvaluit 13 capete de acuzare, legate de incalcarea sanctiunilor americane impuse Iranului, impotriva grupului chinez si a directoarei sale financiare, Meng Wanzhou, arestata in Canada la cererea anchetatorilor americani. In paralel, ministerul a inculpat…