- Statele Unite subscriu acuzațiilor Olandei și Regatului Unit impotriva Rusiei privind incercarea de a efectua atacuri cibernetice asupra Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OPCW), a declarat secretarul american al apararii, James Mattis, dupa reuniunea de doua zile a miniștrilor apararii…

- Statele Unite au decis sa puna la dispozitia NATO capacitatile lor in materie de aparare cibernetica pentru a contracara mai bine atacurile informatice provenind din Rusia, a anuntat la Bruxelles secretarul american al apararii James Mattis, informeaza France Presse. Intr-o discutie cu presa, seful…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, aflat marti in vizita la Paris, a dat asigurari ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor da dovada de ''o fermitate de neclintit'' in angajamentul lor in cadrul NATO, relateaza AFP. ''Statele Unite au demonstrat ca ele continua sa dea dovada de…

- Romania intentioneze sa lanseze luni o licitatie in vederea achizitionarii unui sistem mobil de aparare de coasta, a declarat vineri ministrul roman al Apararii pentru site-ul Politico. Potrivit site-ului, Bucurestiul doreste ”sa aiba aceasta noua capacitate pe coastele Marii Negre drept alta masura…

- „Romania nu crede in crearea unei Europe a Apararii fara o puternica relație transatlantica” Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit la Pentagon, miercuri 26 septembrie, cu secretarul apararii al SUA, James Mattis. Aceasta vizita oficiala a avut ca obiectiv continuarea dialogului excelent…

- Administrația din Statele Unite este ingrijorata de planul Turciei de a achiziționa un sistem anti-racheta fabricat in Rusia, care nu va putea fi integrat in armamentul utilizat in cadrul NATO, a declarat James Mattis, secretarul american al Apararii, relateaza Reuters.„In mod evident, suntem…

