SUA: Profesorii din Florida vor putea intra înarmaţi în clasă Parlamentul statului american Florida a adoptat miercuri o lege care le permite cadrelor didactice sa poarte o arma de foc in clasa, o masura extrem de controversata si a carei eficienta ramane de dovedit, relateaza AFP. Obiectivul noii legi, care urmeaza sa fie promulgata fara ezitare de guvernatorul republican de Florida, Ron DeSantis, este de a evita un nou masacru in mediul scolar, dupa cel petrecut la un liceu din Parkland unde un fost elev a ucis 17 persoane la 14 februarie 2018. Textul a fost adoptat cu 65 de voturi pentru si 47 contra de Camera Reprezentantilor din Florida, dupa ce saptamana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatul statului Florida a votat in favoarea unei legislații care va permite profesorilor inarmați sa riposteze in cazul unui atac ce ar avea loc in timpul orelor de curs. Proiectul legislativ a trecut cu 22...

- ​O pasare cazuar, o înaripata care seamana destul de mult cu pasarile emu, și-a atacat și și-a ucis stapânul la finalul saptamânii trecute în statul Florida, SUA, scrie CNN.Marvin Hajos, în vârsta de 75 de ani, a încercat sa sune vineri, în ziua atacului,…

- Parlamentul australian a adoptat joi o noua legislatie controversata ce prevede pedepse cu inchisoarea pentru cadrele de conducere ale retelelor sociale care nu vor retrage rapid continuturile extremiste de pe platformele lor, informeaza AFP. Aceste legi, ce survin ca urmare a atacului…

- Parlamentul european a votat marti, directiva privind drepturile de autor pe piata unica digitala. Ana Achim, director general al UCMR-ADA, a explicat, intr-un interviu pentru „Adevarul”, ce presupune directiva si de ce nu reprezinta, asa cum sustin criticii ei, o cenzura a internetului, ci mai degraba…

- Camera Deputatilor din Italia, dominata de populistii din Miscarea 5 Stele (M5S, antisistem) si din Liga (extrema-dreapta), a adoptat joi un text care le permite cetatenilor sa propuna legi, o posibilitate ce nu exista pana acum, relateaza AFP. Textul adoptat prevede ca un proiect de lege provenit dintr-o…

- In școlile din Timiș a fost declanșata greva japoneza. Profesorii au ales aceasta cale de protest pentru faptul ca orele de educație fizica la clasa pregatitoare, clasa I și clasa a II-a ar putea fi eliminate. The post Greva japoneza in școlile din Timis impotriva eliminarii orelor de Educatie fizica…

- Parlamentul a adoptat, in ultima lectura, acest poriect de lege, in prezenta sefului statului, un prooccidental, care a supus textul atat aprobarii deputatilor, cat si membrilor Guvernului sau. Textul a fost adoptat de deputati cu 334 din cele 450 de voturi, in contextul in care in vederea modificarii…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat, joi, un proiect de lege care prevede introducerea in Constitutie a aspiratiilor de aderare la Uniunea Europeana si la Alianta Nord-Atlantica, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.Citește și: SONDAJ Politico.eu - PSD este in scadere. PNL și ALDE sunt in…