- Procurorul special Robert Mueller a declarat marti in instanta ca Michael Flynn, fost consilier al presedintelui american Donald Trump, a „contribuit substantial” la investigatia privind ingerintele ruse in alegerile din SUA din 2016 si nu ar trebui condamnat la inchisoare, relateaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou cu vehementa, intr-o serie de postari pe Twitter, pe procurorul special Robert Mueller, responsabil cu ancheta privind presupusa ingerinta a Rusiei in campania prezidentiala din 2016, atac ce survine la o zi dupa dezvaluiri privindu-l pe fostul sau…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat vineri pe procurorul special Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA anunta Mediafax.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat vineri pe procurorul special Robert Mueller, care coordoneaza investigatia privind ingerintele electorale ruse, denuntand faptul ca numirea acestuia in functie nu a fost aprobata de Senatul SUA.

- 'China intervine in democratia americana' si 'pentru a spune lucrurile in mod abrupt, leadershipul presedintelui Trump functioneaza: China vrea un presedinte american diferit', a afirmat Pence intr-un discurs privind politica guvernului american fata de China. 'China a lansat un efort fara precedent…

- Procurorul special Robert Mueller vrea ca presedintele american Donald Trump sa se angajeze ca va accepta un posibil interviu ca o continuare la raspunsurile in scris in cadrul anchetei sale privind o potentiala intelegere intre membri ai echipei de campanie a presedintelui si Rusia la alegerile…

- Procurorul special Robert Mueller va accepta raspunsuri in scris din partea președintelui american Donald Trump in ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, a informat marți o sursa familiara cu problema, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Sursa, care a…