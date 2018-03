SUA: Procurorul Mueller a trimis o petitie la Trump Organization solicitand documente despre Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert S. Mueller a citat compania Trump Organisation in procesul care privește implicarea Rusiei in alegerile din SUA. Citația se refera la transmiterea de documente, inclusiv unele legate de afaceri cu Rusia. Folosirea cuvantului"citație" este deocadamdata nu…

- Vladimir Putin, fostul ofiter KGB aflat in fruntea Rusiei de mai bine de 18 ani, avand toate sansele de a obtine un al patrulea mandat in alegerile de duminica, 18 martie, intrupeaza cu autoritate ambitia unei "Rusii Mari" ce si-a regasit puterea, scrie AFP, preluata de Agerpres. “Nimeni…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Uniunea Europeana a prelungit cu sase luni sanctiunile impuse Rusiei pe fondul unor actiuni care au subminat sau amenintat integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei, potrivit unui comunicat al Consiliului European. 150 de persoane si 38 de companii se afla pe lista…

- Noua prioritate a NATO este crearea unei "zone militare Schengen" in Europa, mutare menita sa accelereze desfasurarea trupelor in apropierea granitelor Rusiei, a declarat luni adjunctul ministrului rus al Apararii, generalul Alexander Fomin, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Sanctiuni impotriva Rusiei pentru amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 ar putea fi impuse in curand, a declarat marti directorul Serviciului National de Informatii din SUA, Dan Coats, intr-o audiere in Comisia pentru fortele armate din Senatul SUA, relateaza miercuri dpa.Dan…

- Polițiștii au descoperit la locul incidentului un obiect neidentificat pe care l-au ridicat. Amintim ca Skripal, în vârsta de 66 de ani, a fost spitalizat cu suspiciune de otravire, iar la ora actuala se afla în secția de terapie intensiva. Însoțitoarea sa în…

- Urmaresc cu mare atenție presa și programele televizate ce țin de viața politica și economica a Moldovei basarabene. Se discuta mult despre corupție, limba vorbita, educație, sanatate, agricultura și doar în treacat despre ridicarea nivelului de trai al populației, ceea…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare.Putin a facut comentariile in timpul unui…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Statelor Unite sa ii trimita dovezi clare ca Rusia s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, numind acuzatiile de pana acum „tipete in Congresul Statelor Unite”, scrie Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete, subliniind totusi ca nu ameninta pe nimeni si nici nu...

- Ministrul japonez al Apararii, Itsunori Onodera, a avertizat, miercuri, ca Rusia a sporit activitatea militara in apropierea Japoniei, iar aceasta decizie ar putea avea legatura cu faptul ca Japonia s-a alaturat sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au chemat Rusia sa exercite o 'presiune maxima' asupra regimului sirian in vederea unei aplicari 'imediate' a rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU care cere o incetare a focului de 30 de zile in aceasta tara,…

- "Fara sprijinul Rusiei pentru regimul sirian, aceasta situatie si pierderi de vieti omenesti nu ar fi avut loc", a declarat pentru presa purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, Heather Nauert. Cel putin 46 de civili au fost ucisi joi."Asta ne aminteste de responsabilitatea…

- Serbia va menține legaturi stranse cu Rusia și nu se va alatura sancțiunilor UE, in ciuda dorinței de a adera la Uniunea Europeana, a declarat președintele sarb Aleksandar Vucic, dupa o intalnire la Belgrad cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Bloomberg. „Serbia nu iși va schimba politica…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- In urma deciziei unei Curti cu Juri din Washington au fost pusi sub acuzare 13 cetateni rusi care au interferat cu procesul electoral american din anul 2016. Cei 13 erau actionari sau lucrau pentru compania Internet Research Agency, cunoscuta si sub numele de "Troll Factory", cu sediul in…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Partidul Comunist din Rusia a denuntat marti o ''campanie de denigrare'' dusa, potrivit acestuia, de catre Kremlin si media oficiale impotriva candidatului sau la alegerile prezidentiale din 18 martie, al doilea clasat in sondaje, dar care se plaseaza totusi la o distanta considerabila…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- Un sportiv rus prins dopat și la Jocurile Olimpice de iarna 2018 din Coreea de Sud. Rusul Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in concursul curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat luni Tribunalul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse. Noul cod rutier, publicat in Monitorul…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei.'Ei au actionat in schimbul banilor pentru un serviciu de informatii al Federatiei Ruse', a declarat seful serviciului de investigatii criminale, Rolandas Kiski, potrivit Agerpres. Unul…

- Procurorul special Robert Mueller se concentreaza asupra declaratiilor lui Donald Trump Jr despre o intalnire controversata cu o avocata rusa, care a avut loc in timpul campaniei prezidentiale americane in 2016, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie AFP conform News.ro . Fiul lui Donald Trump a…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si în consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor întâlni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita în contextul interceptarii…

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a inclus marti importanti oameni de afaceri rusi, inclusiv CEO a doua mari banci, magnati in sectorul metalelor si seful Gazprom pe o "lista de oligarhi" apropiati Kremlinului, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Lista, elaborată ca parte…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a declarat, in cadrul unui interviu acordat pentru BBC, ca Rusia vizeaza sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an, adaugand ca activitatea Rusiei de a se implica in afacerile interne ale altor state a ramas constanta,

- Finlandezii au început sa voteze duminica în primul tur al alegerilor prezidentiale care ar urma sa fie câstigat de liderul în exercitiu Sauli Niinisto, un conservator pragmatic proeuropean care s-a distins prin gestionarea eficienta a relatiilor cu Washingtonul si Moscova,…

- "Planul rusilor nu este sa trimita aeronave" in Marea Britanie. "Insa gandesc urmatorul lucru: «cum putem provoca durere in Marea Britanie?». Sa provocam daune economice, sa distrugem infrastructura, sa provocam actiuni soldate cu mii si mii de morti, sa cream haos total in tara", a declarat Gavin…

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller care ancheteaza presupusele contacte ale consilierilor presedintelui Donald Trump cu Rusia, relateaza postul NBC News si cotidianul The New York Post.

- "Implementarea contractului a inceput, prima livrare a fost deja trimisa in China", a declarat sursa, care a preferat sa ramana anonima. Sursa a adaugat ca prima comanda contine o statie de control, o statie de radar, echipament de sustinere, piese de schimb, diverse unelte si alte elemente…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Rusia nu va trimite delegația sa la sesiunea din ianuarie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), deoarece regulamentul organizației nu a fost modificat așa cum a cerut anterior Moscova, a declarat vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei, Petr Tolstoi, care supravegheaza activitatea internaționala…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP. Intr-un interviu pentru cotidianul newyorkez, Trump a declarat ca el…

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…

- Oleg Vasnetsov va deveni noul ambasador al Rusiei in Moldova, anunța Kommersant cu refere la surse din Moscova și Chișinau. Vasnetsov urmeaza sa-ș inlocuiasca pe actualul ambasador, Farit Mukhametshin, la inceputul anului viitor. „Rotația personalului, deși este planificata, se va intimpla in contextul…

- Principalul pom de Craciun al Rusiei a fost instalat in Piata Sobornaia din centrul Moscovei. Bradul a fost decorat in stil retro-sovietic. Ghirlandele și jucariile de epoca au fost create de designeri locali, special cu aceasta ocazie.

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Casa Alba acuza oficial Coreea de Nord ca se afla in spatele atacului cibernetic WannaCry, a anunțat consilierul pentru securitate interna a lui Donald Trump, Tom Bossert, intr-un editorial publicat in The New York Times. „Dupa o investigație atenta, SUA atribuie in mod public atacul cibernetic masiv…

- Pentagonul a derulat un program secret privind investigarea unor obiecte zburatoare neidentificate (OZN), care a costat 22 milioane de dolari, potrivit unei investigatii a publicatiei The New York Times. Doar un numar mic de oficiali au avut cunostinta de acest program, care a…

- 13 noiembrie 2017 - Comportamentul neascultator al Kievului este dovada ca negocierile progreseaza. Intalnirea recenta a Presedintelui Donald Trump cu Presedintele Vladimir Putin a eclipsat o saptamana de evolutii in Ucraina, o tara pe care Rusia si SUA, in mod ironic, au un interes comun sa o pacifice.…