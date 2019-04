SUA: Principalele concluzii ale raportului procurorului special Robert Mueller

Lung de 448 de pagini si impartit in doua volume, raportul procurorului special american asupra ingerintei ruse in campania electorala din SUA, Robert Mueller, a fost publicat joi, informeaza AFP. Donald Trump reactionase cu spaima la anuntarea, in 17 mai 2017, ca un procuror special fusese numit. "Oh, Doamne ! Este teribil. Este sfarsitul presedintiei mele. Sunt terminat !", reactionase presedintele in Biroul Oval, cand ministrul justitiei la vremea respectiva, Jeff Sessions, l-a informat despre numirea lui Robert Mueller. Donald Trump "s-a prabusit in fotoliul sau", precizeaza raportul procurorului…