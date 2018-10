Stiri pe aceeasi tema

- Magantul american de presa Ted Turner, fondatorul postului CNN, a dezvaluit, intr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica, faptul ca sufera de dementa cu corpi Lewy, o maladie neurodegenerativa, relateaza AFP, potrivit news.ro.Dementa cu corpi Lewy provoaca schimbari violente de dispozitie…

- Fondatorul CNN Ted Turner, in varsta de 79 de ani, a declarat ca a fost diagnosticat cu dementa de tip Lewy Body in cadrul unui interviu acordat postului CBS si explica cum fosta sa sotie, actrita Jane Fonda, a ucis visul sau de a candida la functia de presedinte, informeaza Daily Mail.

- Fondatorul CNN Ted Turner, in varsta de 79 de ani, a declarat ca a fost diagnosticat cu dementa de tip Lewy Body in cadrul unui interviu acordat postului CBS si explica cum fosta sa sotie, actrita Jane Fonda, a ucis visul sau de a candida la functia de presedinte, informeaza Daily Mail.

- Miliardarul american Ted Turner, fondator al postului de televiziune CNN, a dezvaluit ca sufera de o forma de dementa care ii provoaca stari de epuizare si pierderi de memorie, informeaza Reuters. Ted Turner, in varsta de 79 de ani, a anuntat intr-un interviu pentru postul de televiziune…

- Interventia elicopterului SMURD a salvat o viata, in judetul Iasi. Este vorba despre o femeie de 40 de ani intepata de o viespe chiar in cerul gurii. Nu mai putea sa respire, dar, din fericire, salvatorii au ajuns rapid la ea, pe calea aerului.

- Atentia acordata sanatatii inimii si arterelor reduce riscul de declin cognitiv si dementa la varsta inaintata, au dovedit cercetarile efectuate de o echipa de oameni de stiinta din Franta. Cercetatorii au studiat date prelevate de la 6.626 de participanti cu varsta medie de 73,7 ani, analiza…

- Adele Burns, o femeie de 47 de ani, din Glasgow, Scoția, mama a doi copii, a dat in judecata un salon de frumusețe dupa ce a suferit un atac cerebral, din cauza hair-stylist-ului de acolo, dupa cum susține ea. Intr-un interviu acordat publicației Daily Mail , femeia a povestit cum aceasta banala vizita…

- A visat intotdeauna sa fie slaba, insa visul i s-a indeplinit abia acum, intrucat in mai putin de doi ani, ea a ajuns sa ajunga la 61 de kilograme. „Am ales dieta disociata pe zile, dar tinand cont in special de toate cele citite in cartile lui Montignac. Asa am slabit in 5 luni 15 kg. Eram…