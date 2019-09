Presedintele Donald Trump a negat joi veridicitatea informatiilor potrivit carora Israelul ar fi spionat Casa Alba si a reafirmat relatia excelenta pe care o are cu statul evreu, informeaza AFP. "Nu cred. Nu cred ca israelienii ne spioneaza. Mi-ar veni greu sa cred", a declarat presedintele Statelor Unite."Totul este posibil, dar nu cred", a insistat liderul de la Casa Alba. Un articol aparut in Politico scrie despre faptul ca Israelul ar fi amplasat in 2017 dispozitive de supraveghere a telefoanelor mobile in zona din apropierea Casei Albe, in inima capitalei Statelor Unite. "Aceste aparate cu…