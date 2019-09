Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters. Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele american a spus ca Bolton,…

- Coreea de Nord pare sa dezvolte arme balistice menite sa penetreze scutul antiracheta ce protejeaza Japonia, a spus ministrul apararii de la Tokyo, potrivit Guardian. Takeshi Iwaya a declarat ca Japonia crede ca rachetele sunt unele cu raza scurta de tip nou, aratând ca acestea au traiectorii…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat testarea unui ”lansator de rachete multiplu super-mare”, a informat duminica agenția oficiala a Phenianului, KCNA, preluata de Reuters. Coreea de Nord pare sa fi tras cu doua rachete balistice de raza mica în mare, de pe coasta…

- Ultimele teste cu rachete efectuate de Coreea de Nord sunt un "avertisment" pentru Statele Unite și Coreea de Sud. Declarația a fost facuta de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Agenția oficiala de presa de la Phenian arata ca liderul nord-coreean a asistat personal la testarea de marți a rachetelor.…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat un submarin de mari dimensiuni, nou construit, a transmis marți agenția KCNA. Anunțul ar putea arata ca Phenianul continua dezvoltarea programului de dezvoltare de rachete balistice lansate de pe submarine (SLBM), noteaza Reuters. Kim a inspectat…

- Presedintele american Donald Trump a intrat mergand pe jos duminica in Coreea de Nord, facand cativa pasi alaturi de liderul tarii Kim Jong Un si fiind astfel primul presedinte american care a mers vreodata pe teritoriul acestei tari, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Liderul de la Casa Alba Casei Albe…

- Papa Francisc a laudat duminica întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul Coreii de Nord, Kim Jong Un, și a spus ca spera ca va duce la pace, relateaza Reuters. ”În ultimele ore am vazut în Coreea un bun exemplu al culturii confruntarii. Salut…

- In raspunsuri scrise adresate mai multor mass-media, Moon, care a jucat un rol crucial in inlesnirea, anul trecut, a apropierii intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a indemnat totodata Phenianul sa reia dialogul pentru a arata ca doreste sa se indrepte spre…